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Данные миллионов любителей порно утекли в Сеть 

Lenta.ru 6 мая 2020
Данные миллионов пользователей вебкам-сайта Cam4 утекли в сеть, пишет Safety Detectives. Группа исследователей отмечает, что пока неизвестно, получилось ли у злоумышленников воспользоваться информацией о юзерах.
Эксперты сообщества указывают, что сумели получить доступ к семи терабайтам данных любителей порно. Так, в их распоряжении оказались почтовые адреса, имена и фамилии, данные кредитных карт, страна происхождения, переписка в сервисе.
Отмечается, что большая часть информации принадлежит пользователям из США — в сети оказались данные 6,5 миллиона американцев. Кроме того, проблема серьезно коснулась жителей Бразилии (5,3 миллиона пользователей) и Италии (4,8 миллиона). В доступе также оказались данные 19,8 тысячи россиян.
Ранее сообщалось, что интернет-пользователи начали получать письма от мошенников, которые угрожают заразить их коронавирусом за просмотр порно. Мошенники требуют от жертвы выкуп за записи с веб-камеры или с экрана компьютера, а в случае отказа угрожают заразить инфекцией.
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