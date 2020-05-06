Том Круз снимется в фильме на борту МКС 

Том Круз снимется в киноленте, часть съемок которой пройдет на Международной Космической Станции (МКС). Об этом рассказал директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстай:
"В NASA очень рады работать с Томом Крузом над фильмом на борту МКС. Нам нужно с помощью популярных медиасредств вдохновить новое поколение инженеров и ученых, которые воплотят амбициозные планы NASA в жизнь".
Ранее стало известно, что голливудский актер снимется в фильме, действие которого развернется в космосе. Над картиной также работает компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску.
Детали киноленты пока держатся в тайне, однако стало известно, что фильм не будет частью серии "Миссия невыполнима".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о стоимости одного слова Тома Круза в фильме.