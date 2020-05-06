Поразительное кино за копейки, сорвавшее кассу

Известно, что фильм окупает себя только, если он соберет кассу в два раза больше бюджета. Речь в данной статье идет о других картинах, а именно о тех, которые во много раз превысили затраченные средства, тем самым создав образ успешного продукта, на который равняется мировой кинематограф. "Рамблер" знакомит читателей с рейтингом поразительных фильмов, которые при небольшом бюджете смогли сорвать кассу.

"Паранормальное явление"

В доме, где проживает молодая пара, начинает твориться что-то странное и зловещее. Они устанавливают камеру, чтобы зафиксировать присутствие потусторонних сил, и те не заставляют себя долго ждать.

Кадр из фильма "Паранормальное явление"

Удивительно, но псевдодокументальный хоррор в 13 000 раз окупил бюджет, став самым прибыльным фильмом в данном соотношении (выделено денег: $15 тысяч, сборы: $193 млн). Причем снята картина всего за 10 дней.

"Ведьма из Блэр: Курсовая с того света"

В 1994 году трое начинающих кинематографистов исчезли в лесах, спустя год находят отснятый ими материал. Студенты приехали, чтобы создать сюжет о злых силах, однако сами стали их жертвой.

Кадр из фильма "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света"

"Грязные танцы", 1987 Жанр псевдодокументалистики начал свое победное шествие именно с данного фильма, показавшего, что рваный монтаж, подрагивающая ручная камера, оборачивающаяся для зрителя головокружением, может стать успехом. Бюджет: $22 000, сборы: $248 млн

Юная 17-летняя Бэби знакомится с Джонни, профессиональным танцором, с которым погружается в мир "грязных танцев".

Кадр из фильма "Грязные танцы"

Картина изначально задумывалась как малобюджетная ($6 млн), однако позже стало понятно, что она побила все самые смелые прогнозы, собрав к 2009 году около $214 млн с учетом продажи кинолент для домашнего просмотра.

"Пила: Игра на выживание"

Двое незнакомцев просыпаются в туалетной комнате, прикованные цепями к трубе. В середине комнаты лежит мертвец, а одному из мужчин за 7 часов нужно убить другого, чтобы спасти свою семью.

Кадр из фильма "Пила: Игра на выживание"

Бюджет хоррора составил $1,2 млн, а сборы — $103 млн Впечатляющий ужастик дал начало франшизе, записанной в Книгу рекордов Гиннесса.

"Безумный Макс", 1979

В результате крупной катастрофы оживленными местами остались только бесчисленные магистрали, а дорога стала способом существования. На трассах появились многочисленные банды, одна из которых преследует полицейского Макса, чтобы рассчитаться за смерть своего товарища.

Кадр из фильма "Безумный Макс"