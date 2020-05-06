Поцелуи в кино, которые тяжело дались актерам 

Что только не приходится переживать голливудским актёрам ради гонораров и известности. Кому-то необходимо быстро худеть, кому-то, наоборот, набирать вес. А большинству приходится целоваться. Что же тут такого неприятного? Искусство, действительно, требует жертв. Именно об этом рассказали некоторые знаменитости.

Джеймс Макэвой и Анджелина Джоли ("Особо опасен")

Безусловно, Джоли считается самой сексуальной женщиной в мире, но, по мнению её напарника по съемочной площадке Джеймса Макэвоя, в области поцелуев она явно не так хороша. Актёр в интервью уверял, что поцелуй с Энджи был весьма неловким и всё по одной причине.

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Они встретились всего лишь за 1 день до съёмок этой сцены. У актёров совсем не было времени привыкнуть друг к другу и познакомится поближе, поэтому поцелуй не получился.

Риз Уизерспун и Роберт Паттинсон ("Воды слонам")

По утверждению Риз Уизерспун, которое она сделала в 2011 году для журнала Touch, она от поцелуя с Паттинсоном ожидала большего. Актриса отметила, что во время съёмки романтических сцен фильма, у Роберта был сильный насморк и простуда, так что целоваться с ним было очень неприятно и совсем не так страстно, как кажется на экране.

Элисон Ханниган и Джейсон Сигел ("Как я встретил вашу маму")

В сериале «Как я встретил вашу маму» они были самой милой, очаровательной и влюбленной парой. Все их обнимашки, милые прозвища и поцелуи просто не могли оставить кинозрителей равнодушными. Но в реальной жизни актриса Элисон Ханниган с самого начала просто категорически отказалась целоваться с Сигелом. Всё из-за его ужасного сигаретного запаха изо рта. Актёр, недолго думая, решил эту проблему по-мужски — он бросил курить!

Кирстен Данс и Брэд Питт ("Интервью с вампиром")

Слова Кирстен Данс о том, что поцелуй с Брэдом Питтом в фильме «Интервью с вампиром» был чудовищным, вызвали крайне негативную реакцию со стороны публики. Серьёзно, кто бы отказался от такой возможности?!

SM News

Но Кирстен, которой во время съёмок было всего 11 лет, и, возможно, как раз в этом всё и дело, заявила, что это был её первый поцелуй, и что она совершенно не поняла, отчего вокруг этого так много шумихи.

Тоби Магуайр и Кирстен Данст ("Человек-паук")

Их поцелуй под дождём в фильме «Человек-паук» (2002) считается одним из самых романтичных и милых в истории кино. Хотя во время съёмок актёр Тоби Магуайр был заведомо настроен не слишком оптимистично касательно этой сцены. И он оказался прав: мало того, что во время поцелуя ему пришлось висеть долгое время головой вниз, ещё и дождь попадал в глаза и нос, абсолютно лишая его возможности дышать.

Эмма Уотсон и Руперт Грин ("Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2")

Вне всякого сомнения, это один из самых неловких поцелуев всех времён в кино. И если даже зрители заметили это на экране, можно представить, каково было самим актёрам.

SM News

По их собственным словам поцелуй был каким-то фальшивым, и получился он у них лишь с 4 раза!