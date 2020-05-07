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Студия Disney раскрыла правду о своих кинопроектах 

Teleprogramma.pro 12 часов назад
Студия Disney раскрыла правду о своих кинопроектах
Фото: Teleprogramma.pro
Глава компании Disney Боб Чапек выступил с квартальным отчетом, в котором рассказал о неутешительных последствиях коронавируса. Хотя ранее сообщалось о переносе начала съемок многих проектов, а даты релизов блокбастеров оказались сдвинуты, на самом деле дела обстоят хуже, сообщает издание Deadline.
Никто в компании в данный момент не знает, когда можно будет вновь приступить к съемкам фильмов и сериалов. «Сокол и Зимний Солдат», «Человек-паук — 3» и другие проекты пока находятся в подвешенном состоянии. Можно сколько угодно переносить их дату релиза, другого выхода решить проблему в студии пока не видят.
Но для зрителей есть и хорошие новости. Чапек также выразил мнение, что стоит задуматься о выходе премьер сразу в формате онлайн, в обход кинотеатров. Недавний опыт с картиной «Артемис Фаул» показал, что такой метод вполне заслуживает внимания.
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Фильмы , Боб Чапек , Walt Disney
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