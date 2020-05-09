Чье имя унаследовал Фредди Крюгер

"Кошмар на улице Вязов" режиссера Уэса Крэйвена по праву считается культовым фильмом ужасов конца XX века. Картина повествует о группе подростков, которых мучают ночные кошмары, — в них они видят зловещего мужчину с пальцами-лезвиями, который пытается их убить. Имя этого мужчины знакомо даже тем, кто не смотрел киноленту, — Фредди Крюгер.

Многие фанаты долгие годы пытались выяснить, почему злодея зовут именно так. "Рамблер" нашел ответ на этот вопрос и оказалось, что такое имя было дано герою не просто так.

Как выяснилось, будучи подростком режиссер Уэс Крэйвен был знаком со сверстником Фредом Крюгером, который учился с ним в одной школе. Последний недолюбливал Уэса, постоянно издевался над ним, устраивал неприятные розыгрыши и всячески пытался задеть Крэйвена.

Детская травма мальчика оказалась настолько сильной, что, повзрослев и став режиссером, Уэс, который также написал сценарий к "Кошмару на улице Вязов", дал главному злодею имя своего обидчика. Более того, в первой части картины в титрах Крюгера так и звали — Фред. Лишь в следующих частях киноленты Крэйвен решил быть чуть менее прямолинейным и назвал злодея Фредди.