Мифы о животных, которые нам привил кинематограф 

Hill’s развенчивает самые популярные мифы о питании домашних питомцев и объясняет, почему важно питаться правильно. Кто в детстве не мечтал о собаке или кошке — лучшем друге, который будет понимать без слов и участвовать во всех играх? Кому-то везло, и родители исполняли заветное желание, а другим оставалось смотреть кино о животных и ждать взрослой жизни, чтобы завести наконец домашнего питомца. Но иногда даже самое доброе кино может сослужить недобрую службу, например, в тех случаях, когда всеми любимые кошки и собаки едят на экране совсем не то, что им можно есть в реальности. "Рамблер" совместно сразвенчивает самые популярные мифы о питании домашних питомцев и объясняет, почему важно питаться правильно.

Молоко на блюдце

Красиво смотрится и практически всегда есть в холодильнике. Кот Том из «Тома и Джерри» регулярно пил молоко из блюдца, а кот Матроскин даже завел целую корову Мурку, чтобы у троицы из Простоквашина всегда было молоко, сметана и сливочное масло.

Кадр из мультфильма "Каникулы в Простоквашино"

На самом деле у взрослых животных часто наблюдается дефицит фермента, который может расщеплять лактозу, это значит, что такое угощение может вызвать расстройство пищеварения.

Удачная рыбалка

Еще один распространенный стереотип — кошки любят свежую рыбу. В этом случае опасность представляют мелкие острые косточки, которые могут серьезно травмировать пищеварительный тракт. Все помнят, как кот Леопольд ловил рыбу в пруду, а в реальной жизни рыбаки нередко рассказывают истории о кошках, которые приходили поживиться их уловом.

Кошки — хищники, и, если они видят возможность утащить что бы то ни было, они ни за что ее не упустят. Животными движут инстинкты, и только человек может сделать осознанный выбор. Так, корма Hill’s разрабатываются с использованием научного подхода ветеринарными специалистами и диетологами с учетом потребностей и биологических особенностей питомцев, их возраста, размеров и особенностей здоровья.

Косточка в зубах

Собака с костью в зубах — популярный образ в кино, часто владельцы хотят побаловать своих питомцев и угощают их длинными трубчатыми костями, которые очень эффектно смотрятся. Но только на первый взгляд. На самом деле такие кости нельзя давать ни собакам, ни кошкам: острые осколки могут повредить органы пищеварения.

Hill’s Science Plan (их производят в Чехии, Нидерландах и США (консервы) в соответствии с высочайшими стандартами качества). Рацион питания должен быть сбалансированным, с домашними продуктами такого нелегко достичь, поэтому надежнее (да и удобнее) покупать готовый корм проверенных марок, например, сухой или влажный корм марки(их производят в Чехии, Нидерландах и США (консервы) в соответствии с высочайшими стандартами качества).

Сладость не в радость

И кошки, и собаки могут быть страшными сладкоежками. Герой британского актера Саймона Пегга из фильма «Все могу» умеет читать мысли своего пса и от души угощает его печеньем.

Кадр из фильма "Все могу"

Кстати, животные, как и люди, порой не могут остановиться, когда начинают есть. Это значит, что владельцам нужно следить не только за качеством, но и количеством съедаемого корма, чтобы питомец не превратился в того самого кота, который не хочет на Гаити, потому что его и тут неплохо кормят.

Над созданием рационов Hill’s работают ученые, ветеринарные специалисты и диетологи, обычные корма обязательно проходят тестирование вкусов, а диетические — клинические испытания.

Все мое — твое

Животные — отличные психологи и прекрасно знают, как заставить своего человека немедленно поделиться чем-то вкусненьким. Особенно тяжело устоять перед выразительным взглядом питомца, когда сам что-то жуешь. И вот уже рука тянется за лучшим кусочком со стола, чтобы угостить такого голодного хорошего мальчика или самую красивую на свете девочку.

Hill’s Science Plan. Состав этих кормов подобран с учетом потребностей питомца. Так, котенку нужен совершенно другой набор питательных веществ, чем взрослой или стерилизованной кошке. Питание со стола не лучший выбор для четвероногих, чья пищеварительная система серьезно отличается человеческой. Ветеринарные специалисты рекомендуют выбирать корма, специально разработанные для животных, например,. Состав этих кормов подобран с учетом потребностей питомца. Так, котенку нужен совершенно другой набор питательных веществ, чем взрослой или стерилизованной кошке.