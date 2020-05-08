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Майские премьеры, отложенные из-за коронавируса 

Александра Нечаева 3 часа назад
Майские премьеры, отложенные из-за коронавируса
Фото: Кадр из фильма “Черная вдова”
Эпидемия коронавируса нанесла ощутимый удар по киноиндустрии. Многие фильмы, премьеры которых были запланированы на весенние месяцы, пришлось перенести на более поздний срок. «Рамблер» рассказывает о самых ожидаемых несостоявшихся премьерах мая.

“Черная вдова”

Выход на экраны фильма, рассказывающего историю Наташи Романовой, героини знаменитых «Мстителей», был запланирован на 1 мая 2020 года, но по понятным причинам был отложен на неопределенный срок. Ожидается, что зрители смогут увидеть картину осенью.
Кадр из фильма "Черная вдова"
Кстати, сценарий фильма о Наташе Романовой был написан еще 2004 году, но ждал своего часа долгие 16 лет. Увы, зрителям придется подождать еще.

“История Дэвида Копперфильда”

Мировая премьера адаптации романа Чарльза Диккенса, рассказывающая о жизни юного Дэвида Копперфильда в Лондоне XIX века, состоялась 5 сентября 2019 года на кинофестивале в Торонто, в январе ее успели увидеть зрители Великобритании.
Кадр из фильма «История Дэвида Копперфильда»
А вот в США и России запланированные на 8 и 7 мая соответственно показы отменили из-за пандемии коронавируса, премьеры перенесли на неопределенный срок.

“Женщина в окне”

В основу сценария фильма о женщине, подсматривающей в окно соседей и в какой-то момент ставшей невольной свидетельницей преступления, лен роман А. Дж. Финн, ставший настоящим бестселлером.
Кадр из фильма «Женщина в окне»
Премьера картины должна была состояться еще в 2019 году, но после предпремьерного показа ее решили перенести на май 2020 года. Увы, это решение отодвинуло выход фильма на экраны на неопределенный срок.
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Комментарии
Фильмы , Мстители , Дэвид Копперфильд , Наташа Романова , Чарльз Диккенс
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