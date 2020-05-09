Что вы не знали о «Служебном романе» 

Лирическая комедия Эльдара Рязанова "Служебный роман" стала лидером проката 1978 года, собрав в кинотеатрах более 58 млн зрителей. Кроме того, картина удостоена Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. О любопытных фактах создания фильма, которые вы могли не знать, — в материале "Рамблера".

1. После публикации пьесы "Сослуживцы" Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского в 1971 году была создана постановка в театре, а спустя два года вышел двухсерийных фильм-спектакль, не оцененный зрителями. В итоге авторы решились на собственную экранизацию, которая сначала называлась "Сказка о руководящей Золушке". На утверждении идеи худсовет попросил заменить название на что-то более кричащее. Так и появился "Служебный роман".

2. Изначально Олег Басилашвили хотел сыграть Новосельцева и пытался уговорить режиссера отдать роль ему. Однако позже актер признал, что Рязанов грамотно распределил роли.

3. В одной из сцен Самохвалов подъезжает к работе на машине, однако Олег Басилашвили до этого ни разу не сидел за рулем. Изучив только азы вождения, актер попытался выполнить действие, когда перед ним появилось неожиданное препятствие:

"Вдруг передо мной возникают две жизнерадостные дурехи, которые попали в кадр. И я от ужаса нажимаю не на тормоз, а на газ. Это обычная ошибка начинающего автомобилиста. Ну, слава богу, они разлетелись в разные стороны, а я врезался в киоск "Союзпечати" и по камере, которая там стояла, и понял: все, гонорара я не получу" — рассказывал сам Басилашвили.

4. В первой версии сценария секретарша Верочка была молодой длинноногой красавицей, но позже образ подкорректировали специально под Лию Ахеджакову

5. Актеры могли свободно импровизировать во время съемок, поэтому диалоги получались столь живыми.

6. В связи с массой отснятого материала пришлось избавляться от множества сцен и даже ролей. Например, из картины практически исчез образ мужа секретарши Верочки, оставшийся только в нескольких сценах. Актер Александр Фатюшин не смог продолжить сниматься по состоянию здоровья, поэтому его линию почти полностью вырезали. О супруге Верочки мы помним только телефонным разговорам и нескольким кадрам как, например, в начале киноленты, когда героиня обменивается с мужем взглядами.

Кадр из фильма "Служебный роман"