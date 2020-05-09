Фильм, в котором впервые показали правду о войне 

Видео рассказывает об истории создания эпопеи «Живые и мёртвые», которую снял в 1964 году режиссёр Александр Столпер. В основу фильма был положен роман Константина Симонова, очевидца страшных событий начала Великой Отечественной войны. У самого Симонова всегда было особое отношение к роману, поэтому и к экранизации он отнёсся очень внимательно. Смотрите видео и узнайте, какие актёры-фронтовики снялись в картине и почему «Живые и мёртвые» считаются первым правдивым фильмом о войне.
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