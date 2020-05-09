Фильмы, которые были запрещены в Перестройку

Михаил Горбачев — реформатор, который выполнял миссию руководителя сверхдержавы. Эпоха правления Горбачева ознаменовалась глобальными переменами, открытостью всему миру и борьбой с «зеленым змеем».

В связи с антиалкогольной компанией были запрещены фильмы, в которых находились кадры со спиртными напитками. Запрещенными к просмотру стали такие фильмы: «Ирония судьбы», «Кин-дза-дза», «Бриллиантовая рука» . Под запрет попала «Кавказская пленница», «Гусарская баллада», другие известные киноленты.

Об антиалкогольной кампании

Постановление «О мерах по преодолению пьянства …» Горбачев принял в 1985 году. Причиной такого решения считались статистические данные: смертность от алкоголя увеличивалась на 47%.

Широкомасштабная антиалкогольная кампания основывалась на правильном образе жизни, но запретные меры внедрялись в приказном порядке. Закрывались магазины со спиртным, из фильмов исчезали кадры, связанные с употреблением алкогольных напитков.

Фильмы, которые попали под запрет

В «перестроечные» времена запрещался просмотр тех кинолент, которые пропагандировали пьянство. В списке запрещенных числился фильм «Ирония судьбы». В известной киноработе Эльдара Рязанова сюжетная линия была построена на пьяной выходке Лукашина (главного героя). В рамках антиалкогольной кампании пресекалась демонстрация таких эпизодов по телевидению.

Запрещенные сцены были и в «Бриллиантовой руке». Здесь отцы Перестройки увидели намеки на секс, комичную фигуру представителя власти, алкогольную тематику. «Кин-дза-дза» появлялась на экранах только в сокращенном виде. Из фильма изъяли сцены, где главные герои употребляли алкогольные напитки, и заменили по сценарию спиртное в бутылке на уксус.

Фильм «Гусарская баллада» в рамках кампании М. Горбачева тоже попадал под запрет. Причиной этого стали не только пьяные гусары, но и песни, в которых «прославлялось» потребление спиртных напитков.