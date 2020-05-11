Чем восхищают фильмы Кристофера Нолана 

Когда мы смотрим кино, чаще всего обращаем внимание на то, что возникает перед нашими глазами: отмечаем игру актеров, работу оператора и монтаж фильма. Но упускаем вклад главного человека, находящегося по другую сторону камеры, — режиссера. Мы решили разобрать фильмографии самых успешных и самобытных режиссеров современности и объясняем, почему уже сейчас очевидно, что эти картины войдут в историю.

Начало карьеры: минимум бюджета и поиск своего стиля

Британец Кристофер Нолан вот уже 20 лет считается одним из лучших режиссеров современности. Не многие знают, что свою карьеру он начинал с любительских видео и не имеет профессионального образования. Если Квентин Тарантино учился за просмотром чужих фильмов, Нолан осваивал азы режиссуры в процессе съемок собственных картин. Дебютной работой Кристофера стала черно-белая лента «Преследование», впитавшая в себя минорность стиля нуар и картинку жанра документальных фильмов. Сюжет истории строится вокруг писателя, столкнувшегося с творческим кризисом. В поиске новых идей и впечатлений он начинает следить за случайными прохожими на улице. Однажды он знакомится с загадочным вором, который делает писателя соучастником своих преступлений.

Кадр из фильма «Преследование»

Нолан делал картину на коленках — с минимальными бюджетом и техническими возможностями, но его авторскую оптику и подход к раскрытию сюжета можно было заметить уже тогда. Собственно, ленту и оценили на важнейшем американском кинофестивале независимого кино Sundance. После первых показов о начинающем режиссере заговорили зрители, а чуть позже во весь голос о нем заявили и влиятельные представители индустрии.

Игры со временем, нелинейный монтаж и сюжеты-ребусы

Второй картиной Нолана, которая закрепила его в статусе подающего большие надежды режиссера, стал запутанный детектив «Помни» . Отличительными чертами фильма являются его нелинейный монтаж и временные разрывы в сюжете. Главный герой фильма страдает редкой формой амнезии — он помнит, что его жену убили, но не может вспомнить события пятнадцатиминутной давности. Идя по следу предполагаемых преступников, герой прибегает к необычной уловке: основные факты о совершенном убийстве он фиксирует у себя на теле в виде татуировок.

Кадр из фильма «Помни»

Картина, которая могла быть всего лишь еще одной историей о преступлении и возмездии, стала настоящей сенсацией в 2000 году. Нолану удалось приковать внимание ценителей кино необычной манерой повествования: время в кадре то опережает действия героя, то отстает от них, а порой и вовсе замирает на одной точке, будто закольцовывая его жизнь. Еще одной уловкой стали загадки, рассыпанные по всему сценарию, — до самого финала режиссер не раскрывает главный секрет фильма и водит зрителя за нос, одновременно играя с его ожиданиями и обманывая их.

Перерождение героев и мизанабим

«Интерстеллар» и «Дюнкерк». В живописи мизанабим — это понятие, которое характеризует художественный прием, построенный на методе рекурсии, то есть воспроизведении объекта внутри самого объекта. Перенося этот прием на фильмы Нолана, можно заметить, что режиссер обожает выстраивать историю внутри другой истории. Если его детектив «Бессонница» кажется самым линейным фильмом — события происходят последовательно и нет временных разрывов, то следующий за ним фильм «Бэтмен: Начало» состоит из нескольких значимых историй, каждая из которых одинаково важна для вселенной картины. Этот прием Нолан доведет до безупречности в последующих фильмах «Начало»

Начиная с первой части франшизы о Бэтмене Нолан ведет практически всех своих героев до классического этапа любого сюжета — перерождения. Да, персонаж из «Помни» из-за проблем с памятью тоже ощущал, что рождается заново каждый день, но в последующих фильмах режиссер вынуждает героев проходить обряды внутренних инициаций — сталкиваться с трудностями, которые радикально меняют их сущность как в лучшую, так и в худшую сторону.

В «Престиже» Нолан играет с восприятием зрителя, подобно умелому иллюзионисту, — постепенно все видимое на экране оказывается не тем, чем кажется вначале. История грубого и непримиримого соперничества двух фокусников строится по принципу: пока жив один — другой жить не сможет. И в то время как персонажи фильма тренируются в умении хитрить на сцене, сам Нолан оттачивает мастерство в умении впечатлять зрителя не только в первых двух актах фильма, но и на его финальных минутах.

Масштаб, звук и цвет как основные инструменты рассказчика

Кристофер Нолан практически всегда работает только с собственными сценариями, и, помимо того что он талантливый рассказчик, он так же и одаренный визуалист. Режиссеру недостаточно просто увлечь зрителя сюжетом, с математической точностью и дотошностью перфекциониста он доводит до идеальности и образы своих шедевров. В «Темном рыцаре» автор рассказывает историю становления главного героя Готэма большими мазками и не стесняется масштаба повествования, которое буквально обрушивается на зрителя. В дело идут цвета (притом что Нолан дальтоник) и звук (режущий, скрипучий, пассивный и оглушительный — в зависимости от задач той или иной сцены).

Не различающий зеленый и красный цвета режиссер все чаще отдает предпочтение разным оттенкам холодного синего, теплого желтого и нейтрального серого. Цвет в кадре — такой же участник событий: то сгущающий краски, то успокаивающий глаза зрителя. Что же касается звука, сам Нолан признавался, что для «Темного рыцаря» искал особое звучание с рвущимися и «встревоженными» нотами, искал звук, который пробирал бы до мурашек. Помог ему с этим выдающийся композитор Ханс Циммер . Он написал свыше 70 версий ключевой музыкальной темы фильма, которую теперь невозможно не узнать. Впоследствии режиссер заявлял, что найденное звучание ленты помогло ему создать и правильную атмосферу внутри кадра.

Постепенный «вход» в историю, преданность пленке и борьба за реалистичность

Фильм «Начало» открывается перед зрителем постепенно — с медленного погружения в мир героев. Это узнаваемый прием режиссера, который любит всматриваться в историю, фиксируя мельчайшие подробности. Уже впоследствии можно заметить, что многочисленные детали, не видимые зрителем при первом просмотре, раскрывают свой смысл при последующих пересмотрах.

Нолан всегда говорит, что любит снимать исключительно на пленку, которую «разбавляет» частичными съемками на камеру IMAX. Это позволяет ему добиться очень высокого качества картинки, которая «не страдает» даже при показе на очень большом экране. Режиссер также признается, что настороженно относится к избытку спецэффектов в кадре. По его мнению, все, что можно снимать вживую, нужно снимать без компьютерной обработки. Так, в «Начале» ключевые сцены (с взрывающимися на улице Парижа объектами, вращающимся коридором гостиницы и т. д.) были сняты с натуры. Верным своим идеалам Нолан остался и при работе над картиной «Интерстеллар» — в кадре много того, что прошло компьютерную обработку, но автор добивался максимальной реалистичности происходящего на экране.

Авторский взгляд, огромные бюджеты и еще большие замыслы

Оглядываясь на фильмографию британского режиссера, можно отметить его любовь к крупным формам, которые подстраиваются под не менее большие замыслы. Будь это экранизация комиксов, военная драма или фантастический триллер, Нолан закладывает в историю несколько слоев — оттого его фильмы и хочется пересматривать раз за разом. Крупные голливудские студии вверяют режиссеру огромные бюджеты и выдают такой кредит доверия, которому могли бы позавидовать и кинематографисты с мировыми именами.

WMJ.RU

Все потому, что зритель во время просмотра картин Нолана ощущает масштаб замысла режиссера — иногда он, как иллюзионист, пытается запутать, а иногда намеренно усложняет подачу, заставляя зрителей быть внимательнее и более вдумчиво относиться к увиденному. Каждый фильм Нолана — это умный аттракцион, к которому непременно захочется вернуться снова.