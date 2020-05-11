Каннский фестиваль официально отменили 

Впервые в истории знаменитый кинофестиваль не состоится, сообщает портал Variety.

Разговоры об отмене одного из старейших в мире кинофестивалей начались в марте 2020 года. Правда, в тот момент речь шла лишь о смене даты проведения киносмотра. Напомним, изначально кинофестиваль в Каннах планировали провести с 12 по 23 мая.

Организаторы мероприятия долго не переносили дату, надеясь, что ситуация в мире стабилизируется достаточно быстро. Когда же стало ясно, что в короткие сроки коронавирус победить не удастся, было объявлено о том, что дату проведения кинофестиваля решено передвинуть на лето.

Но в связи с продлением во Франции режима ЧС до 10 июня было решено отказаться от проведения кинофестиваля, о чем было объявлено уже официально. Организаторы мероприятия отмечают, что в начале лета будет представлен список картин, которые должны были показать на фестивале.

Отметим, что и проведение Венецианского кинофестиваля остается под вопросом. Организаторы обещали принять решение о возможности его проведения в конце мая.