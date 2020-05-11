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Каннский фестиваль официально отменили 

Александра Нечаева 5 часов назад
Впервые в истории знаменитый кинофестиваль не состоится, сообщает портал Variety.
Разговоры об отмене одного из старейших в мире кинофестивалей начались в марте 2020 года. Правда, в тот момент речь шла лишь о смене даты проведения киносмотра. Напомним, изначально кинофестиваль в Каннах планировали провести с 12 по 23 мая.
Организаторы мероприятия долго не переносили дату, надеясь, что ситуация в мире стабилизируется достаточно быстро. Когда же стало ясно, что в короткие сроки коронавирус победить не удастся, было объявлено о том, что дату проведения кинофестиваля решено передвинуть на лето.
Но в связи с продлением во Франции режима ЧС до 10 июня было решено отказаться от проведения кинофестиваля, о чем было объявлено уже официально. Организаторы мероприятия отмечают, что в начале лета будет представлен список картин, которые должны были показать на фестивале.
Отметим, что и проведение Венецианского кинофестиваля остается под вопросом. Организаторы обещали принять решение о возможности его проведения в конце мая.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как Шварценеггер разыграл фанатов.
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