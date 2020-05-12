Актеры «Назад в будущее» объединились на карантине 

Актёры из «Назад в будущее» объединились во имя карантинаИсполнители главных ролей в фильме устроили онлайн-конференцию в целях благотворительности

Актёры, снимавшиеся в фильмах «Назад в будущее», приняли участие в благотворительной акции в поддержку врачей-борцов с коронавирусом.

Инициатором стал голливудский актер Джош Гад , который запустил программу по сбору средств для медиков. Для этого он собрал вместе актёров, снимавшихся в фантастической трилогии «Назад в будущее». Разумеется, встреча прошла в режиме онлайн.

Одним из популярных стал вопрос о возможном продолжении трилогии, однако режиссёр и сценарист в очередной раз подтвердили, что не намерены снимать продолжение или новую версию «Назад в будущее», однако студия Universal периодически возвращается к этой идее.

За первые пять часов запись эфира на ютубе посмотерли 60 тысяч человек. Подписчики благодарят актёров за неожиданную и необычную акцию. «Это здорово! Кристофер Ллойд — мой любимый актёр!», «Это просто потрясающе! Вся банда здесь!», — пишут зрители в комментариях.

Премьера фильма о путешествиях во времени «Назад в будущее» состоялась в 1985 году, вторая часть вышла спустя 4 года, а третья — через пять после первой, в 1990 году. Создатели фильма предсказали несколько вещей и будущего, которыми мы пользуемся сейчас, но в 80-х они были фантастикой. Среди них умные часы, очки виртуальной реальности, планшетный компьютер, считывание отпечатков пальцев, видео-телефон, бесконтактную оплату такси… Работают только над летающим скейтом. Все изобретения к данному времени могут лишь летать над специальной поверхностью, но не над простым асфальтом.