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Актеры «Назад в будущее» объединились на карантине 

Russian Teleweek и ещё 3 2 часа назад
Актёры из «Назад в будущее» объединились во имя карантинаИсполнители главных ролей в фильме устроили онлайн-конференцию в целях благотворительности
Актёры, снимавшиеся в фильмах «Назад в будущее», приняли участие в благотворительной акции в поддержку врачей-борцов с коронавирусом.
Инициатором стал голливудский актер Джош Гад, который запустил программу по сбору средств для медиков. Для этого он собрал вместе актёров, снимавшихся в фантастической трилогии «Назад в будущее». Разумеется, встреча прошла в режиме онлайн.
В беседе приняли участие актеры Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон, Мэри Стинберген, Элизабет Шу, режиссер Роберт Земекис, сценарист Боб Гэйл и режиссер и продюсер Джей Джей Абрамс.
Одним из популярных стал вопрос о возможном продолжении трилогии, однако режиссёр и сценарист в очередной раз подтвердили, что не намерены снимать продолжение или новую версию «Назад в будущее», однако студия Universal периодически возвращается к этой идее.
За первые пять часов запись эфира на ютубе посмотерли 60 тысяч человек. Подписчики благодарят актёров за неожиданную и необычную акцию. «Это здорово! Кристофер Ллойд — мой любимый актёр!», «Это просто потрясающе! Вся банда здесь!», — пишут зрители в комментариях.
Премьера фильма о путешествиях во времени «Назад в будущее» состоялась в 1985 году, вторая часть вышла спустя 4 года, а третья — через пять после первой, в 1990 году. Создатели фильма предсказали несколько вещей и будущего, которыми мы пользуемся сейчас, но в 80-х они были фантастикой. Среди них умные часы, очки виртуальной реальности, планшетный компьютер, считывание отпечатков пальцев, видео-телефон, бесконтактную оплату такси… Работают только над летающим скейтом. Все изобретения к данному времени могут лишь летать над специальной поверхностью, но не над простым асфальтом.
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Комментарии
Фильмы , Видео , Назад в будущее , Джош Гад , Мэри Стинберген , Кристофер Ллойд , Роберт Земекис , Майкл Фокс , Элизабет Шу , Лиа Томпсон , Джей Абрамс
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