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Почему «Батальоны просят огня» сократили до 4 серий 

Елена Красовская 2 часа назад
Ролик рассказывает историю создания фильма «Батальоны просят огня». Картину снимали по одноимённой повести писателя-фронтовика Юрия Бондарева к 40-летию победы. Первым режиссёром стал Александр Боголюбов, но его видение фильма не понравилось Бондареву. Тогда ленту передали другому режиссёру — Владимиру Чеботарёву, который сам прошёл через фронт. Как снимали военную историю? Почему картину сократили до четырёх серий вместо планировавшихся восьми? Как нашли исполнителей главных ролей? Подробности съёмок — в видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему «Сибирский цирюльник» провалился в прокате.
Фильмы , Актеры , Видео , Юрий Бондарев , Александр Боголюбов , Владимир Чеботарев
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