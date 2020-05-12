Почему «Батальоны просят огня» сократили до 4 серий 

Ролик рассказывает историю создания фильма «Батальоны просят огня». Картину снимали по одноимённой повести писателя-фронтовика Юрия Бондарева к 40-летию победы. Первым режиссёром стал Александр Боголюбов, но его видение фильма не понравилось Бондареву. Тогда ленту передали другому режиссёру — Владимиру Чеботарёву, который сам прошёл через фронт. Как снимали военную историю? Почему картину сократили до четырёх серий вместо планировавшихся восьми? Как нашли исполнителей главных ролей? Подробности съёмок — в видео.
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