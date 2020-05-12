Что посмотреть фанатам «Властелина колец» 

С момента выхода первой части "Властелина колец" прошло уже 19 лет. За эти годы кинотрилогия о великом хоббите Фродо приобрела бессчетное количество фанатов по всему миру и стала по-настоящему легендарной. Для тех, кто также неравнодушен к "Властелину колец", "Рамблер" подготовил подборку кинолент, которые непременно нужно увидеть.

"Варкрафт", 2016

Кадры из фильма "Варкрафт"

На протяжении долгих веков магия и неприступные стены защищали людей от зла и невзгод, но в одночасье все изменилось. В самом сердце загадочного королевства открылся портал, высвободивший невиданных существ, которые намерены изменить судьбу всего мира.

"Белоснежка и охотник", 2012

Кадр из фильма "Белоснежка и охотник"

Крисом Хемсвортом и Фантастическая драма по мотивам знаменитой сказки с Кристен Стюарт Шарлиз Терон в главных ролях. Королева Тьмы мечтает избавиться от Белоснежки и нанимает для этого охотника Эрика. Однако мужчина влюбляется в свою потенциальную жертву и встает на ее сторону. Вот только Королева Тьмы не намерена сдаваться просто так.

"Дом странных детей Мисс Перегрин", 2016

Кадр из фильма "Дом странных детей Мисс Перегрин"

Девочка, которая может держать в руках огонь, девочка, парящая над землей, мальчик-невидимка и близнецы, общающиеся без слов, — о них Джейкоб узнал из рассказов дедушки, который покинул его, когда подростку было 16 лет. После смерти родственника герой получает загадочное послание и отправляется на остров, где родился его дед.