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Не только «Брат»: какие фильмы посмотреть поклонникам Бодрова-младшего 

Мира Маркина 2 часа назад
Жизнь Сергея Бодрова-младшего трагически оборвалась на 31-м году жизни. Большинство россиян запомнили актера по главной роли Данилы Багрова в фильмах "Брат" и "Брат-2". А между тем за свою недолгую карьеру Бодров успел сняться и в других достойных фильмах. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

"Кавказский пленник", 1996

Кадр из фильма "Кавказский пленник"
Свою первую главную роль актер получил в картине отца Сергея Бодрова-старшего, которая в 1997-м году даже был номинирована на "Оскар". Военная драма повествует о войне на Кавказе, в ходе которой житель горного аула Абдул-Марат забирает в плен двух русских солдат. Сын Абдул-Марата находится в заточении у его противников, и теперь он намерен договориться с ними об обмене пленными.

"Стрингер", 1998

Кадр из фильма "Стрингер"
Однажды Вадику удалось запечатлеть на видео горящий после взрыва троллейбус. Герой передает пленку с сенсационным материалом англичанам, которые трудятся в России, но им видео не нужно. На этом Вадик не останавливается и снимает попытку убийства депутата Яворского. На этот раз англичане выкупают у героя пленку за 500 долларов, но при этом нигде ее не показывают. Вадик понимает, что его судьба — быть стрингером, после чего его жизнь меняется раз и навсегда.

"Медвежий поцелуй", 2002

Кадр из фильма "Медвежий поцелуй"
Картина, номинированная на "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля, — фэнтезийная драма о медвежонке Мише, который внезапно превращается в человека. Как-то раз цирковая гимнастка Кармен вместе с дочкой Лолой забирает животное из зоопарка в цирк. Вскоре Кармен бежит из труппы, и Лола с Мишей остаются вдвоем. В один из дней Лола подходит к клетке зверя и видит вместо него молодого человека.
Комментарии
Фильмы , Видео , Оскар , Брат , Медвежий поцелуй , Данила Багров , Сергей Бодров
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