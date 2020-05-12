Из-за чего отменяли Каннский кинофестиваль 

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году отменили Каннский кинофестиваль. Он должен был пройти с 12 по 23 мая. "Рамблер" рассказывает, из-за чего еще отменяли знаменитый фестиваль.

В этом году организаторы не планируют проводить Каннский кинофестиваль. До 10 июля во Франции введен режим ЧС. Переносить фестиваль на осень или проводить его в онлайн-режиме не планируют. Отобранные фильмы покажут на других фестивалях: в Венеции, Торонто, Нью-Йорке и других городах. Некоторые создатели лент решили отложить премьеры до 2021 года.

Однако кинофестиваль отменяли и раньше. В первый раз его должны были провести 1 сентября 1939 года. Но открытие было сорвано началом Второй мировой войны. Состоялся фестиваль только спустя семь лет — в сентябре 1946-го. После его начали проводить ежегодно. Из-за нехватки средств на проведение фестиваля он был вновь отменен в 1948 и 1950 годах.

Еще Каннский кинофестиваль был прерван в мае 1968 года. Во Франции случился социальный кризис. Он перерос в демонстрации, массовые беспорядки и забастовку. До окончания 21-го Каннского кинофестиваля оставалось всего пять дней. Однако его вынуждены были отменить согласно особой декларации Жюри от 19 мая. Участники фестиваля остались без наград.