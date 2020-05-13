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Названы самые раздражающие штампы в кино 

Lenta.ru 7 часов назад
Названы самые раздражающие штампы в кино
Фото: Кадр из фильма «Заложница»
Пользователи Reddit назвали самые раздражающие нереалистичные штампы, которые они часто видят в фильмах. Вызывающие недовольство клише киноидустрии они перечислили под постом пользователя с ником jay_rode.
«Они в любой момент могут взять выходные на работе, и у них всегда есть деньги, чтобы купить билеты в последний момент»,
— пожаловалась kanoel5577.
Пользователь с ником DC4MVP вспомнил часто встречающуюся в романтических комедиях ситуацию: героиня подозревает возлюбленного в измене и уходит, не дав ему объясниться. При этом девушка, которую она считает любовницей, оказывается родственницей или коллегой героя. Почти пять тысяч человек согласились с тем, что подобный сюжетный ход выводит их из себя.
Некоторые также посчитали раздражающей высокую скорость, с которой в кино происходят действия, занимающие в действительности намного больше времени. К примеру, герои фильмов мгновенно получают результаты ДНК-тестов, а на взлом сложных систем безопасности у хакеров в кино уходит несколько секунд. С другой стороны, TypicalRaptor64 отметил, что часто герои умирают медленнее, чем в жизни:
«Человеку выстрелили в сердце, а он потом разговаривает целую минуту. Смерть наступает за 10-20 секунд, а не за шесть минут».
Homerbartbob отметил, что его раздражает то, что в чашках киногероев никогда нет кофе, его поддержали почти 20 тысяч человек.
«Герой заказывает кофе и сразу же делает огромный глоток. Чувак, дай ему минутку остыть»,
— добавил другой пользователь.
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