Эксперты выяснили, какие фильмы во время самоизоляции россияне смотрели чаще всего.
В марте с началом пандемии COVID-19 большой популярностью пользовались картины "28 дней спустя" и "Эпидемия". В апреле резко выросли просмотры киноленты "Заражение" 2011 года. Драматический триллер Стивена Содерберга обогнал по просмотрам даже новые блокбастеры.
«Интересный тренд — это то, что с началом самоизоляции зрители активно стали смотреть фильмы-катастрофы… Кино часто играет на наших чувствах, извлекая самые глубинные страхи и неврозы. Стоит признать, что у истории COVID-19 и событий «Заражения» действительно немало общего»,
— приводит слова гендиректора "MEGOGO Россия" Виктора Чеканова "Ридус".
Помимо этого, специалисты выяснили, что смотрели дети в период карантина. Самыми востребованными картинами у детской аудитории стали "Король Лев", "Планета 51", "Артур и война двух миров", "Пушистый шпион", "Реальная белка" и "Как приручить дракона 3".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что творится с "Домом-2" во время пандемии.