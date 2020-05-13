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Названы самые раздражающие нереалистичные клише в кино 

Мира Маркина 6 часов назад
Названы самые раздражающие клише в кино
Фото: Кадр из фильма "Дневник Бриджет Джонс"
Пользователи ресурса Reddit назвали самые раздражающие нереалистичные штампы в кинематографе, которые всем надоели.
«Они в любой момент могут взять выходные на работе, и у них всегда есть деньги, чтобы купить билеты в последний момент»,
— напомнила девушка под ником kanoel5577.
Другой пользователь DC4MVP вспомнил о стандартной ситуации в любовных мелодрамах: девушка узнает об измене возлюбленного и уходит от него, не дав ему объясниться. При этом в ходе сюжета выясняется, что женщина, которую главная героиня считает любовницей, является сестрой или коллегой героя. Около пяти тысяч человек согласились, что такой сюжетный поворот выводит их из себя.
Некоторых пользователей также раздражает, что в кино у людей уходит гораздо меньше времени на совершение сложных действий, чем в реальной жизни. К примеру, герои крайне быстро узнают результаты ДНК-теста, а хакеры в кино взламывают сложнейшую систему безопасности за несколько секунд.
При этом один из пользователей заметил, что когда дело касается смерти, персонажи фильмов умирают гораздо медленнее, чем если бы все происходило в реальной жизни:
«Человеку выстрелили в сердце, а он потом разговаривает целую минуту. Смерть наступает за 10-20 секунд, а не за шесть минут».
Кроме того, пользователь Homerbartbob отметил, что в чашках актеров никогда нет кофе. Они заказывают кружку горячего напитка и тут же делают большой глоток, не подождав, пока кофе остынет.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о фильмах с минимальным бюджетом, сорвавших кассу.
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