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Новые фильмы с закрученным сюжетом 

Елизавета Назарова 4 часа назад
В Сети можно найти очень много подборок фильмов, от концовки которых захватывает дух. Однако, большинство из них вы уже наверняка видели. "Рамблер" собрал подборку новых фильмов для киноманов, которые любят неожиданные концовки.

"Комната желаний", 2019

Молодая пара переезжает в новый дом, где обнаруживает комнату, которая исполняет желания. Для того, чтобы у человека появилась нужна вещь, достаточно зайти в эту комнату и сказать, чего ты хочешь. Первое время пара радовалась и удивлялась своему богатству, но вскоре это перестало быть для них чем-то необычным. Тогда девушка, потерявшая детей, решила попросить себе ребенка. После исполнения желания у нее начинаются проблемы, так как то, что появилось в комнате, не может существовать за пределами дома.

"Я иду искать", 2019

Кадр из фильма "Я иду искать"
Ужастик рассказывает историю семьи с необычными традициями. Молодая девушка после свадьбы приезжает знакомиться со всей семьей мужа. Новая родня предлагает ей соблюсти традицию и поиграть в прятки, но скоро девушка узнает, что те, кого находят, лишаются жизни не в игре, а по-настоящему.

"Соблазн", 2019

Кадр из фильма "Соблазн"
Главная героиня этой истории работает психотерапевтом. На протяжении десяти лет она успела выгореть на работу, поэтому отказалась от большинства пациентов и начала писать книгу. Однако ее заинтересовала новая клиентка — актриса, которая забеременела и боится разрушить свою карьеру. Так, женщины очень быстро сближаются.
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Фильмы , Видео , Соблазн
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