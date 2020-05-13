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Секс и отношения: 10 фильмов о любви только для взрослых 

Ivi.ru 5 часов назад
10 фильмов о любви только для взрослых
Фото: Кадр из фильма "Секс и ничего лишнего"
Проблемы, вроде, у всех одни и те же: сначала — как найти пару, потом — как ужиться со своей любовью. Но люди решают эти банальные вопросы настолько по-разному, что сюжетов о любви и сексе существует бесчисленное множество.

"Секс и ничего лишнего"

Бухгалтера из Виннипега Джордана бросает возлюбленная сразу после предложения руки с сердца. Причина всего одна — он скучен в постели. Чтобы вернуть девушку, он решает брать уроки сексуального ликбеза у профессиональной стриптизерши в обмен на услуги финансового консультанта со своей стороны.

"Поздний цветок"

Сексолог Питер Ньюман в своих книгах вовсю продвигает идею о том, что секс не так уж важен в жизни и стоило бы перенаправлять эту энергию в более продуктивное русло. Однако мало кто знает, что Питер вообще не разбирается в этом вопросе. Вскоре герой узнает об истинной причине его равнодушия к сексу — опухоль в мозгу помешала пройти период полового созревания. Когда помеху удалят хирургически, тридцатилетний мужчина резко вступит в пубертатный период, и ему придется основательно пересмотреть свои взгляды. Кстати, история взята из реальной жизни.

"Интимные места"

Несколько историй о том, какие личные тайны и проблемы скрываются за внешним благополучием москвичей. Герои фильма: модный художник, который фотографирует гениталии, бездетные супруги, увлекшиеся молодым циркачом, сотрудница комитета по нравственности, которая вырезает сомнительные куски из фильмов и все время думает о сексе, и другие.

"Новизна"

Габи и Мартин не привыкли к серьезным отношениям, однообразию семейной жизни и сковывающим душевные порывы обязательствам. Однако им настолько понравилось общество друг друга, что после первой ночи они не захотели расставаться насовсем. И, чтобы уж не совсем отказываться от своих привычек, решили, что у них будут свободные отношения и они будут рассказывать друг другу разные подробности санкционированных измен.

"Секреты секса и любви"

Эротическая комедия о пяти парах с разными сексуальными предпочтениями. Они довольно подробно обсуждают свои фантазии, делятся секретами и пытаются понять проблемы.

"Свингер"

Семейные пары приезжают в свингерский клуб на выходные, чтобы отдохнуть и решить свои сексуальные и бытовые проблемы радикальным способом. Многие бывают здесь регулярно на протяжении многих лет, и новый опыт давно превратился для них в скучную привычку. Но однажды в клубе появляются интересные новички — Патрик и Патрисия.

"Нимфоманка: Часть 1"

Пожилой мужчина находит на улице избитую женщину, пожалев, приводит ее к себе домой, а она рассказывает ему о своей нимфоманской юности. Ну, чтобы как-то объяснить, как она очутилась в подворотне. Честно, ничего не приукрашивая, передает свои шокирующие истории, а ее собеседник спокойно высказывает свои соображения по этому поводу.

"Нимфоманка: Часть 2"

Во второй части фильма нимфоманка Джо продолжает свою повесть. Теперь она рассказывает о самом тяжелом времени своей жизни — когда она перестала получать удовольствие от секса и пыталась его вернуть.

"Больше чем секс"

Легкая романтическая комедия о том, как девушка и парень хотели просто дружеского секса, но ничего хорошего из этого не вышло.

"Про любовь. Только для взрослых"

Под чутким руководством Анны Меликян, создавшей яркий фильм «Про любовь», несколько режиссеров сделали свои вариации на тему современных отношений. В сборнике пять историй: о женщине, которая боится мужчин, поэтому у нее проблемы с поиском жениха; о семейной паре, решившей попробовать свингерские утехи; о хорошей девочке, которая решила пуститься во все тяжкие и лишиться девственности; о похищении кинозвезды с аморальными целями; о выборе между женой и молодой любовницей.

"Их первая ночь"

Николай и Клара знакомятся в клубе и, недолго размышляя, заваливаются к нему домой, чтобы точнее выразить взаимную симпатию. А вот после физического разоблачения и громкого секса начнется душевный стриптиз — проболтают до самого утра.
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Фильмы , Новизна , Свингер , Секс и ничего лишнего , Их первая ночь , Поздний цветок , Нимфоманка: Часть 1 , Про Любовь , Интимные места , Нимфоманка: Часть 2 , Секреты секса и любви , Анна Меликян
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