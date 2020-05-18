Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что посмотреть, если вам нравится «Остров проклятых» 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Что посмотреть, если нравится «Остров проклятых»
Фото: Кадр из фильма «Остров проклятых»
Многие несколько раз пересматривают фильмы Мартина Скорсезе «Остров проклятых», чтобы докопаться до истины. «Рамблер» сделал подборку фильмов, сюжет которых не отпустит вас до самого конца просмотра.

«Тайное окно»

Кадр из фильма «Тайное окно»
Фильм снят по повести «Секретное окно, секретный сад» Стивена Кинга. По сюжету, писатель Морт Рейни, роль которого исполнил Джонни Депп, живет в доме на берегу. Не так давно он застал свою жену в постели другого мужчины. Мысли об измене не дают ему сосредоточиться на романе. И тут в жизни Морта появляется загадочный литератор, который утверждает, что писатель украл сюжет его книги.

«Роковое число 23»

Кадр из фильма «Роковое число 23»
Книга под названием «Число 23», которая попала в руки Уолтера Спэрроу, рассказывает о жутком убийстве и представляет собой зеркальное отражение жизни самого Уолтера. Герой фильма начинает повсюду видеть число 23. И в конечном итоге, Уолтер приходит к убеждению, что ему суждено совершить такое же чудовищное убийство, какое сделал герой книги.

«Помни»

Кадр из фильма «Помни»
Цель жизни героя фильма Леонарда Шелби — найти и наказать людей, изнасиловавших и убивших его жену. Однако мужчина страдает редкой формой амнезии, поэтому ему постоянно приходится оставлять себе записки и делать фотографии того, что способно приблизить его к цели.
Видео дня. Как интеллигент сыграл отъявленного уголовника
Комментарии 2
Фильмы , Тайное окно , Роковое число 23 , Остров проклятых , Помнить , Помни , Стивен Кинг , Джонни Депп , Мартин Скорсезе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт обман на «Кто хочет стать миллионером?»
Раскрыт обман на «Кто хочет стать миллионером?»
Забытые советские фильмы, от которых поет душа
Забытые советские фильмы, от которых поет душа
Отечественные актеры, не дожившие до 40
Отечественные актеры, не дожившие до 40
Кто мог сыграть в фильме «Джентльмены удачи»
Кто мог сыграть в фильме «Джентльмены удачи»
Видео
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Почему забросила кино блиставшая в 2000-х Будина
03:17
Почему забросила кино блиставшая в 2000-х Будина
Актеры
Как выглядят киношные суперзлодеи в реальной жизни
10:03
Как выглядят киношные суперзлодеи в реальной жизни
Актеры Фильмы
Кому не нравились музыкальные фильмы Шахназарова
26:06
Кому не нравились музыкальные фильмы Шахназарова
Фильмы
Как интеллигент сыграл отъявленного уголовника
10:35
Как интеллигент сыграл отъявленного уголовника
Актеры
Что стало со звездами «Игры престолов»
10:10
Что стало со звездами «Игры престолов»
Сериалы Актеры
Она не только эльф: лучшие роли Кейт Бланшетт
04:15
Она не только эльф: лучшие роли Кейт Бланшетт
Фильмы
Почему Бендера сыграл один актер, а озвучил другой
25:32
Почему Бендера сыграл один актер, а озвучил другой
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение