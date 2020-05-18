Что посмотреть, если нравится «Остров проклятых»

Многие несколько раз пересматривают фильмы Мартина Скорсезе «Остров проклятых» , чтобы докопаться до истины. «Рамблер» сделал подборку фильмов, сюжет которых не отпустит вас до самого конца просмотра.

«Тайное окно»

Кадр из фильма «Тайное окно»

Фильм снят по повести «Секретное окно, секретный сад» Стивена Кинга . По сюжету, писатель Морт Рейни, роль которого исполнил Джонни Депп , живет в доме на берегу. Не так давно он застал свою жену в постели другого мужчины. Мысли об измене не дают ему сосредоточиться на романе. И тут в жизни Морта появляется загадочный литератор, который утверждает, что писатель украл сюжет его книги.

«Роковое число 23»

Кадр из фильма «Роковое число 23»

Книга под названием «Число 23», которая попала в руки Уолтера Спэрроу, рассказывает о жутком убийстве и представляет собой зеркальное отражение жизни самого Уолтера. Герой фильма начинает повсюду видеть число 23. И в конечном итоге, Уолтер приходит к убеждению, что ему суждено совершить такое же чудовищное убийство, какое сделал герой книги.

«Помни»

Кадр из фильма «Помни»

Цель жизни героя фильма Леонарда Шелби — найти и наказать людей, изнасиловавших и убивших его жену. Однако мужчина страдает редкой формой амнезии, поэтому ему постоянно приходится оставлять себе записки и делать фотографии того, что способно приблизить его к цели.