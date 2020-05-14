Капризы актеров, из-за которых переписали сценарий 

Популярные актеры, как правило, порой могут вступать в диалог с режиссером и, если им удается отстоять свою точку зрения, даже влиять на ход съемочного процесса. Случается такое, конечно, не слишком часто, но иногда капризы звезд влияют на рейтинги фильмов весьма положительно. «Рамблер» рассказывает о картинах, которые режиссеры решили изменить из-за прихоти звездных участников.

Анджелина Джоли «Особо опасен»

Изначально по задумке режиссера Тимура Бекмамбетова героиня Энджи оставалась в живых и должна была появиться и в планирующейся второй части фильма. Но Анджелина заявила о том, что не хочет продолжения боевика и сниматься в нем не желает.

Кадр из фильма «Особо опасен»

Актриса настаивала на том, чтобы в финале картины ее героиня погибла, считая это логичным завершением сюжетной линии. Бекмамбетов, для которого участие Джоли, разумеется, являлось приоритетным, согласился переписать сценарий, изменив его финал. В итоге зрелищную гибель главной героини вряд ли сможет забыть кто-то, кто хоть раз смотрел «Особо опасен». Фильм от прихоти Джоли только выиграл.

Криспин Гловер «Ангелы Чарли 2: Только вперед»

Этого актера многие знают по роли Джорджа Макфлая, отца Марти из культовой трилогии «Назад в будущее». Уже тогда Криспин капризничал, пытался изменить своего героя и даже в итоге подал на создателей картины в суд. В 2000 году Гловера пригласили на второстепенную роль в картину «Ангелы Чарли 2: Только вперед». Но, прочитав сценарий, Криспин был страшно разочарован: ни одна фраза персонажа, которого ему предстояло сыграть, актеру не понравилась. В итоге Гловер решил, что его герою лучше вовсе молчать, чем произносить нелепые, по мнению актера, реплики.

Кадр из фильма «Ангелы Чарли 2: Только вперед»

Свою идею Криспину удалось донести до режиссера, который согласился изменить его персонажа. Актеру пришлось лишь мимикой, жестами и поведением передавать характер своего героя, что, надо признать, ему блестяще удалось. Забыть персонажа Гловера в «Ангелах Чарли» сложно.

Майк Майерс «Шрек»

Хотя знаменитому актеру и не удалось в этом фильме предстать перед камерой, актерскую работу он все же проделал огромную. Озвучить анимационный фильм не так просто, как может показаться. Ведь эмоции и характеры нарисованных персонажей необходимо передать только голосом.

“Шрека” озвучивали настоящие мировые звезды, каждый сделал своего персонажа уникальным. Но Майерс, подаривший свой голос Шреку, пошел дальше всех. Когда работа над озвучкой уже подходила к концу, Майка вдруг осенило, что именно может отличать его героя от других: шотландский акцент. Идея прекрасная, вот только пришла в голову актеру она довольно поздно: чтобы осуществить задумку, необходимо было переписать все озвучивание. Майерсу удалось настоять на своем: компания пошла актеру навстречу, потратив на переозвучку десятую часть общего бюджета фильма (около 5 миллионов долларов). Это посчитали более выгодным, чем искать другого актера и все равно перезаписывать звук.