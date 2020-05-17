Она не только эльф: лучшие роли Кейт Бланшетт

Все новости на карте

14 мая замечательной австралийской актрисе Кейт Бланшетт исполнился 51 год. Зрители в первую очередь знают ее как эльфийскую владычицу Галадриэль из фильмов Питера Джексона по романам Джона Толкина. Но у обладательницы двух «Оскаров», трех «Золотых глобусов» и премий BAFTA есть множество других ролей, достойных внимания. «Рамблер» вспомнил ее лучшие работы.

«Елизавета» и «Золотой век»

В роскошной дилогии Шекхара Капура Кейт Бланшетт сыграла знаменитую королеву-девственницу Елизавету Тюдор. Актриса создала эталонный образ рыжеволосой королевы — покорительницы сердец, мастерицы интриг, воительницы и женщины, которая вышла замуж за государство и отказалась от личного счастья.

«Охота на Веронику»

Фильм основан на реальной истории журналистки Вероники Герин, которой объявили войну наркобароны из-за ее смелых публикаций. Кейт органично и убедительно сыграла отважную журналистку. Эта роль принесла ей номинацию на премию «Золотой глобус».

«Авиатор»

В биографической драме Мартина Скорсезе о миллионере Говарде Хьюзе, который в равной степени любил летать и снимать фильмы, Кейт сыграла легендарную голливудскую актрису Кэтрин Хепберн , друга и любовницу Хьюза. Безупречное воплощение кинодивы было отмечено «Оскаром» за лучшую женскую роль второго плана, а также премией BAFTA и премией Гильдии киноактеров США.

«Жасмин»

Вуди Аллен в своем фирменном стиле интерпретирует культовую пьесу Теннесси Уильямса «Трамвай „Желание“. Впрочем, несмотря на многочисленные отсылки к пьесе, фильм нельзя назвать экранизацией. Роль обедневшей светской львицы Жасмин можно назвать настоящим бенефисом Кейт Бланшетт. Вполне логично, что за нее актриса получила »Оскар» за лучшую женскую роль, «Золотой глобус», премии BAFTA и Гильдии киноактёров США, а также множество других наград.

«Кэрол»

Экранизация смелого романа Патриции Хайсмит «Цена соли» о любовной связи неотразимой Кэрол и молоденькой продавщицы Терез в Нью-Йорке 50-х годов. Роль Кэрол принесла Кейт Бланшетт номинации на все престижные кинонаграды и премию Австралийской киноакадемии.

«Скандальный дневник»

В английской драме Кейт сыграла учительницу с библейским именем Шеба, которая поддается искушению и начинает роман с одним из своих учеников. В свою очередь сама Шеба становится непреодолимым соблазном для ее одинокой пожилой коллеги Барбары (ее играет Джуди Денч ). Последняя и ведет скандальный дневник, одновременно пытаясь добиться взаимности от молодой женщины.

«Меня там нет»