Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Киноленты для тех, кто любит фильмы в стиле «Малхолланд Драйв» 

Полина Алферова 2 часа назад
Киноленты для фанатов фильма «Малхолланд Драйв»
Фото: Кадр из фильма «Малхолланд Драйв»
Есть фильмы для развлечения, размышления и сопереживания. А есть — для того, чтобы сломать голову в попытках понять сюжет и разгадать авторский замысел. Характерным представителем этого стиля является американский режиссер Дэвид Линч, а его фильм «Малхолланд Драйв» можно считать наиболее ярким примером такого кино. «Рамблер» предлагает подборку таких же кинозагадок.
На самом деле психоделический триллер «Малхолланд Драйв» изначально был пилотным эпизодом сериала, который так и не состоялся. Но режиссер не растерялся, доснял несколько сцен и сделал культовый фильм, интерпретации которого уже давно стали отдельным развлечением в среде киноманов.
Прежде чем перейти к списку картин, напомним основной сюжет «Малхолланд Драйв».
Девушка теряет память в результате жуткой автокатастрофы, за минуту до которой ее ко всему прочему еще и хотели убить. Она берет себе имя Рита и знакомится с начинающей актрисой Бетти, которая сочувствует девушке и пытается ей помочь. Поиски правды заводят и героинь, и зрителей совсем не туда, куда они хотели бы попасть.

«Донни Дарко»

Фильм Ричарда Келли провалился в прокате, но стал знаковым после выхода на видео. Старшеклассник Донни Дарко просыпается 2 октября 1998 года и покидает дом, так как услышал мысленный приказ странного человека в костюме кролика. Человек представляется Фрэнком и сообщает, что через 28 дней наступит конец света. Утром Донни обнаруживает, что заснул на поле для гольфа, а на его дом упал двигатель от самолета. Причем попал именно в комнату Донни. Герой пытается понять, что случилось, следуя за зловещим кроликом.

«Пикник у Висячей скалы»

Картина Питера Уира начинается как классический викторианский детектив, однако дальше сюжет сворачивает на зыбкую тропу символов, аллегорий и намеков, постепенно затягиваясь полным туманом. Воспитанницы колледжа под Мельбурном в последний день святого Валентина XIX века отправляются на пикник у геологической достопримечательности. Позже три девушки и немолодая учительница математики исчезают на скале. Полиция и остальные герои пытаются понять, что же произошло во время прогулки.

«Престиж»

Мастер иллюзий Кристофер Нолан филигранно рассказал историю непримиримого соперничества двух фокусников. Роберт Энджер и Альфред Борден становятся врагами после гибели жены Энджера. Последний пытается разгадать секрет трюка Бордена с перемещением человека, но вскоре превосходит его — заплатив за это немыслимую цену.

«Другие»

В драме Алехандро Аменабара избитая тема про дом с привидениями внезапно обретает новое прочтение. Грейс с сыном и дочерью живет на Джерси в 1945 году. Ее муж на фронте, а все слуги однажды исчезли. Дом с тех пор все время окружает туман. С приходом в поместье новых слуг, которые рассказывают, что когда-то работали здесь, в доме начинают происходить странные вещи. Грейс и ее дети слышат голоса, звуки шагов, кто-то отпирает двери и раздвигает шторы. Но больше всего их тревожит призрак старухи с белыми глазами.
Видео дня. Почему коллеги недолюбливают Марину Зудину
Комментарии 1
Фильмы , Другой , Малхолланд Драйв , Престиж , Другие , Пикник у Висячей скалы , Ричард Келли , Дэвид Линч , Кристофер Нолан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа величайшая песня «Евровидения»
Названа величайшая песня «Евровидения»
Названа величайшая песня в истории «Евровидения»
Названа величайшая песня в истории «Евровидения»
Исторические сериалы, которые стоит посмотреть
Исторические сериалы, которые стоит посмотреть
Фильмы для тех, кто любит путешествия во времени
Фильмы для тех, кто любит путешествия во времени
Видео
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Кому не нравились музыкальные фильмы Шахназарова
26:06
Кому не нравились музыкальные фильмы Шахназарова
Фильмы
Как интеллигент сыграл отъявленного уголовника
10:35
Как интеллигент сыграл отъявленного уголовника
Актеры
Что стало со звездами «Игры престолов»
10:10
Что стало со звездами «Игры престолов»
Сериалы Актеры
Она не только эльф: лучшие роли Кейт Бланшетт
04:15
Она не только эльф: лучшие роли Кейт Бланшетт
Фильмы
Почему Бендера сыграл один актер, а озвучил другой
25:32
Почему Бендера сыграл один актер, а озвучил другой
Фильмы Актеры
Лучшие фильмы для тех, кто разочаровался в любви
00:24
Лучшие фильмы для тех, кто разочаровался в любви
Фильмы
Кто мог сыграть в фильме «Джентльмены удачи»
26:12
Кто мог сыграть в фильме «Джентльмены удачи»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение