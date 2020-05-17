Киноленты для фанатов фильма «Малхолланд Драйв»

Есть фильмы для развлечения, размышления и сопереживания. А есть — для того, чтобы сломать голову в попытках понять сюжет и разгадать авторский замысел. Характерным представителем этого стиля является американский режиссер Дэвид Линч , а его фильм «Малхолланд Драйв» можно считать наиболее ярким примером такого кино. «Рамблер» предлагает подборку таких же кинозагадок.

На самом деле психоделический триллер «Малхолланд Драйв» изначально был пилотным эпизодом сериала, который так и не состоялся. Но режиссер не растерялся, доснял несколько сцен и сделал культовый фильм, интерпретации которого уже давно стали отдельным развлечением в среде киноманов.

Прежде чем перейти к списку картин, напомним основной сюжет «Малхолланд Драйв».

Девушка теряет память в результате жуткой автокатастрофы, за минуту до которой ее ко всему прочему еще и хотели убить. Она берет себе имя Рита и знакомится с начинающей актрисой Бетти, которая сочувствует девушке и пытается ей помочь. Поиски правды заводят и героинь, и зрителей совсем не туда, куда они хотели бы попасть.

«Донни Дарко»

Фильм Ричарда Келли провалился в прокате, но стал знаковым после выхода на видео. Старшеклассник Донни Дарко просыпается 2 октября 1998 года и покидает дом, так как услышал мысленный приказ странного человека в костюме кролика. Человек представляется Фрэнком и сообщает, что через 28 дней наступит конец света. Утром Донни обнаруживает, что заснул на поле для гольфа, а на его дом упал двигатель от самолета. Причем попал именно в комнату Донни. Герой пытается понять, что случилось, следуя за зловещим кроликом.

«Пикник у Висячей скалы»

Картина Питера Уира начинается как классический викторианский детектив, однако дальше сюжет сворачивает на зыбкую тропу символов, аллегорий и намеков, постепенно затягиваясь полным туманом. Воспитанницы колледжа под Мельбурном в последний день святого Валентина XIX века отправляются на пикник у геологической достопримечательности. Позже три девушки и немолодая учительница математики исчезают на скале. Полиция и остальные герои пытаются понять, что же произошло во время прогулки.

«Престиж»

Мастер иллюзий Кристофер Нолан филигранно рассказал историю непримиримого соперничества двух фокусников. Роберт Энджер и Альфред Борден становятся врагами после гибели жены Энджера. Последний пытается разгадать секрет трюка Бордена с перемещением человека, но вскоре превосходит его — заплатив за это немыслимую цену.

«Другие»

В драме Алехандро Аменабара избитая тема про дом с привидениями внезапно обретает новое прочтение. Грейс с сыном и дочерью живет на Джерси в 1945 году. Ее муж на фронте, а все слуги однажды исчезли. Дом с тех пор все время окружает туман. С приходом в поместье новых слуг, которые рассказывают, что когда-то работали здесь, в доме начинают происходить странные вещи. Грейс и ее дети слышат голоса, звуки шагов, кто-то отпирает двери и раздвигает шторы. Но больше всего их тревожит призрак старухи с белыми глазами.