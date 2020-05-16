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Фильмы, из-за которых люди падали в обморок прямо в кинотеатрах 

Мария Сергеева 3 часа назад
Фильмы, на премьере которых люди падали в обморок
Фото: Кадр из фильма "Зеленый ад"
Кинематограф предлагает свои продукты для самого разного зрителя, стараясь удовлетворить каждого потребителя. У жанра "хоррор" есть своя преданная аудитория, которая с аппетитом заглатывает каждую выходящую картину, желая пощекотать свой страх. Есть киноленты, которые действительно до чертиков пугали зрителей, в частности это касается шести фильмов, которые приводит "Рамблер".

"Изгоняющий дьявола"

Кадр из фильма "Изгоняющий дьявола"
Первым в списке идет культовый ужастик 1973 года, которые в свое время произвел фурор. Сейчас фильмом почти 50-летней давности довольно сложно напугать современного человека, однако во время премьерных показов девочка, одержимая демоном, заставила многих зрителей покинуть свои места в кинотеатре, другие же — дрожали после сеанса, а самые чувствительные и вовсе падали в обморок. Именно поэтому после американской премьеры в Лондоне во время показов стали дежурить машины скорой помощи.

"Антихрист"

Кадр из фильма "Антихрист"
Вышеуказанное направление кинематографа не может обойтись без упоминания Ларса фон Триера, подарившего нам не один устрашающий сюжет. Во время премьеры его детища — "Антихриста" в Каннах упали в обморок четыре человека, а жестокие сцены заставили людей толпами выходить из зала.
Примечательно, что сюжет о семейной паре, которая отправилась оправляться от горя из-за потери ребенка в домик в лесу, напугал зрителей больше, чем последняя премьера режиссера "Дом, который построил Джек" в 2018 году, когда 150 человек покинули зал, правда, никто в обморок не упал.

"Сырое"

Кадр из фильма "Сырое"
Премьера независимого хоррора состоялась в 2016 году на Каннском кинофестивале, где натуралистичные кадры каннибализма настолько поразили зрителей, что некоторых беспокоили рвотные позывы, а два человека упали в обморок. Впрочем, как зрители, так и критики высоко оценили сюжет о девушке-вегетарианке, которая внезапно меняет свой рацион.

"Зеленый ад"

Кадр из фильма "Зеленый ад"
Картина, в какой-то степени ставшая синонимом кровожадности в кино, повествует об американских путешественниках, которые становятся заложниками племени людоедов. Кинолента содержит множество жестоких сцен каннибализма, поэтому не каждый зритель сможет досмотреть фильм до конца. Например, во время премьеры на Фестивале американского кино в Довиле, согласно официальной информации, два человека потеряли сознание. По оценке режиссера "Зеленого ада" Элая Рота, данный инцидент — лучший отзыв на его творение.

"Страсти Христовы"

Кадр из фильма "Страсти Христовы"
Исключение из данного рейтинга: здесь нет классического хоррора, однако и экранизация библейской истории оказалась последним впечатлением в жизни 56-летней американки, скончавшейся от сердечного приступа. Инцидент произошел в 2004 году, а эпизод, который послужил триггером — сцена с распятием Христа.

"Необратимость"

Кадр из фильма "Необратимость"
Французский постановщик Гаспар Ноэ плотно связан с ошеломлением публики Каннского кинофестиваля. Зрители до сих пор с дрожью вспоминают премьеру "Необратимости" в 2002 году, когда сложные отношения семейной пары, приправленные реалистичными сценами насилия, шокировали весь зал. Во время данной сцены помещение покинуло около 250 человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. Впрочем, оставшиеся зрители целых 20 минут аплодировали режиссеру после окончания фильма.
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Комментарии 11
Фильмы , Антихрист , Дом, который построил Джек , Изгоняющий дьявола , Необратимость , Сырое , Ларс фон Триер , Гаспар Ноэ
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