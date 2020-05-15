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Кому не нравились музыкальные фильмы Шахназарова 

Елена Красовская 9 часов назад
Смотрите видео и вспомните музыкальные фильмы режиссёра Карена Шахназарова. В середине восьмидесятых Шахназаров снял две картины, без которых сегодня отечественное кино представить сложно, — «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх». Правда, насыщенные музыкой ленты пришлись по вкусу не всем. С какими сложностями сталкивались съёмочные группы и какие знаменитости конфликтовали с Шахназаровым? Факты о жизни и творениях режиссёра — в ролике.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что названы самые раздражающие нереалистичные клише в кино.
Фильмы , Видео , Карен Шахназаров
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