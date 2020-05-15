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Студия Universal Pictures снимет ремейк «Лица со шрамом» 

Мира Маркина 4 часа назад
Universal Pictures снимет ремейк «Лица со шрамом»
Фото: Кадр из фильма "Лицо со шрамом"
Киностудия Universal Pictures планирует выпустить ремейк картины 1983 года "Лицо со шрамом".
Режиссером киноленты станет итальянский режиссер Лука Гуаданьино, который снял такие фильмы, как "Зови меня своим именем" и "Суспирия". По словам представителей киностудии, новый фильм не будет копировать старый, а станет его переосмыслением. Издание Deadline считает, что так говорят, когда планируют изменить многие детали в сюжете, но при этом не менять сам сюжет.
Действие фильма будет разворачиваться в Лос-Анджелесе.
В оригинальной картине снимались Аль Пачино, Мишель Пфайффер, Мюррей Абрахам и другие. Кто исполнит главные роли в фильме Гуаданьино пока неизвестно. Точная дата выхода проекта также держится в тайне.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал почему Аль Пачино отказался от "Оскара".
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Фильмы , Оскар , Лицо со шрамом , Суспирия , Мишель Пфайффер , Аль Пачино , Лука Гуаданьино
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