Фильмы для тех, кто любит путешествия во времени 

Кинематографисты любят истории о перемещениях в прошлое и будущее. В зависимости от замыслов режиссера тема предстает в декорациях мелодрамы, комедии или триллера. Для всех любителей жанра — подборка «Рамблера».
«Полночь в Париже»
Сценарист и начинающий писатель Гил Пендер (Оуэн Уилсон) вместе с невестой приезжает в Париж. Пока невеста бегает по магазинам и встречается с друзьями, Гил бродит по городу своей мечты и грезит о двадцатых годах прошлого века. Магия полуночи переносит его в любимое время, где он встречает Хемингуэя, Фицджеральда, Дали и девушку своей мечты.
«Назад в будущее»
Классическая история о приключениях тинейджера Марти МакФлая (Майкл Джей Фокс) и безумного изобретателя Эммета Брауна (Кристофер Ллойд), которые с помощью машины времени переносятся из своих восьмидесятых в пятидесятые. В втором фильме герои отправляются в 2015 года, а в третьем — на Дикий Запад.
«Лангольеры»
Добротная экранизация повести Стивена Кинга о пассажирах рейса Лос-Анджелес — Бостон, которые попали во временную дыру и переместились в прошлое. Однако радоваться нечему — вчерашний день лишен запахов, звуков и вкусов. А главное — он обречен на уничтожение вместе с теми, кто попал в эту ловушку.
«День сурка»
Телеведущий Фил Коннорс (Билл Мюррей), уставший от работы циник, приезжает в городок Панксатони, чтобы сделать репортаж о ежегодном празднике пробуждения сурка, который отмечается 2 февраля. К вечеру он и его коллеги вынуждены задержаться, так как начался буран. Наутро Фил обнаруживает, что за окном снова 2 февраля.
«Эффект бабочки»
У Эвана (Эштон Кутчер) специфическое расстройство — он страдает провалами в памяти. Психиатр советует ему вести дневник. Однажды, несколько лет спустя, он обнаруживает, что с помощью записей может возвращаться в прошлое и менять его. Однако предугадать последствия таких изменений нельзя.
«Радиоволна»
Полицейский Джон Салливан (Джеймс Кэвизел) с помощью старой радиостанции находит способ связаться с отцом, погибшим 30 лет назад во время пожара. Вместе они меняют прошлое, что влияет на настоящее самого Джона.
«Кейт и Лео»
Накануне помолвки с богатой американкой безупречный джентльмен Леопольд (Хью Джекман) перемещается из 1876 года в 2001. В современном Нью-Йорке он знакомится с бизнес-леди Кейт Маккей (Мэг Райан) и основами рекламного бизнеса.