Фильмы для тех, кто любит путешествия во времени 

Кинематографисты любят истории о перемещениях в прошлое и будущее. В зависимости от замыслов режиссера тема предстает в декорациях мелодрамы, комедии или триллера. Для всех любителей жанра — подборка «Рамблера».

«Полночь в Париже»

Сценарист и начинающий писатель Гил Пендер ( Оуэн Уилсон ) вместе с невестой приезжает в Париж. Пока невеста бегает по магазинам и встречается с друзьями, Гил бродит по городу своей мечты и грезит о двадцатых годах прошлого века. Магия полуночи переносит его в любимое время, где он встречает Хемингуэя, Фицджеральда, Дали и девушку своей мечты.

«Назад в будущее»

Классическая история о приключениях тинейджера Марти МакФлая ( Майкл Джей Фокс ) и безумного изобретателя Эммета Брауна ( Кристофер Ллойд ), которые с помощью машины времени переносятся из своих восьмидесятых в пятидесятые. В втором фильме герои отправляются в 2015 года, а в третьем — на Дикий Запад.

«Лангольеры»

Добротная экранизация повести Стивена Кинга о пассажирах рейса Лос-Анджелес — Бостон, которые попали во временную дыру и переместились в прошлое. Однако радоваться нечему — вчерашний день лишен запахов, звуков и вкусов. А главное — он обречен на уничтожение вместе с теми, кто попал в эту ловушку.

«День сурка»

Телеведущий Фил Коннорс ( Билл Мюррей ), уставший от работы циник, приезжает в городок Панксатони, чтобы сделать репортаж о ежегодном празднике пробуждения сурка, который отмечается 2 февраля. К вечеру он и его коллеги вынуждены задержаться, так как начался буран. Наутро Фил обнаруживает, что за окном снова 2 февраля.

«Эффект бабочки»

У Эвана ( Эштон Кутчер ) специфическое расстройство — он страдает провалами в памяти. Психиатр советует ему вести дневник. Однажды, несколько лет спустя, он обнаруживает, что с помощью записей может возвращаться в прошлое и менять его. Однако предугадать последствия таких изменений нельзя.

«Радиоволна»

Полицейский Джон Салливан Джеймс Кэвизел ) с помощью старой радиостанции находит способ связаться с отцом, погибшим 30 лет назад во время пожара. Вместе они меняют прошлое, что влияет на настоящее самого Джона.

«Кейт и Лео»