Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фильмы для тех, кто любит путешествия во времени 

Полина Алферова 29 минут назад
Фильмы для тех, кто любит путешествия во времени
Фото: Кадр из фильма "Полночь в Париже"
Кинематографисты любят истории о перемещениях в прошлое и будущее. В зависимости от замыслов режиссера тема предстает в декорациях мелодрамы, комедии или триллера. Для всех любителей жанра — подборка «Рамблера».

«Полночь в Париже»

Сценарист и начинающий писатель Гил Пендер (Оуэн Уилсон) вместе с невестой приезжает в Париж. Пока невеста бегает по магазинам и встречается с друзьями, Гил бродит по городу своей мечты и грезит о двадцатых годах прошлого века. Магия полуночи переносит его в любимое время, где он встречает Хемингуэя, Фицджеральда, Дали и девушку своей мечты.

«Назад в будущее»

Классическая история о приключениях тинейджера Марти МакФлая (Майкл Джей Фокс) и безумного изобретателя Эммета Брауна (Кристофер Ллойд), которые с помощью машины времени переносятся из своих восьмидесятых в пятидесятые. В втором фильме герои отправляются в 2015 года, а в третьем — на Дикий Запад.

«Лангольеры»

Добротная экранизация повести Стивена Кинга о пассажирах рейса Лос-Анджелес — Бостон, которые попали во временную дыру и переместились в прошлое. Однако радоваться нечему — вчерашний день лишен запахов, звуков и вкусов. А главное — он обречен на уничтожение вместе с теми, кто попал в эту ловушку.

«День сурка»

Телеведущий Фил Коннорс (Билл Мюррей), уставший от работы циник, приезжает в городок Панксатони, чтобы сделать репортаж о ежегодном празднике пробуждения сурка, который отмечается 2 февраля. К вечеру он и его коллеги вынуждены задержаться, так как начался буран. Наутро Фил обнаруживает, что за окном снова 2 февраля.

«Эффект бабочки»

У Эвана (Эштон Кутчер) специфическое расстройство — он страдает провалами в памяти. Психиатр советует ему вести дневник. Однажды, несколько лет спустя, он обнаруживает, что с помощью записей может возвращаться в прошлое и менять его. Однако предугадать последствия таких изменений нельзя.

«Радиоволна»

Полицейский Джон Салливан (Джеймс Кэвизел) с помощью старой радиостанции находит способ связаться с отцом, погибшим 30 лет назад во время пожара. Вместе они меняют прошлое, что влияет на настоящее самого Джона.

«Кейт и Лео»

Накануне помолвки с богатой американкой безупречный джентльмен Леопольд (Хью Джекман) перемещается из 1876 года в 2001. В современном Нью-Йорке он знакомится с бизнес-леди Кейт Маккей (Мэг Райан) и основами рекламного бизнеса.
Видео дня. Почему коллеги недолюбливают Марину Зудину
Комментарии
Фильмы , Назад в будущее , День сурка , Полночь в Париже , Кейт и Лео , Стивен Кинг , Билл Мюррей , Кристофер Ллойд , Джон Салливан , Майкл Фокс , Джеймс Кэвизел , Эштон Катчер , Оуэн Уилсон , Хью Джекман
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не дождетесь»: Кудрявцева рассказала об увольнении
«Не дождетесь»: Кудрявцева рассказала об увольнении
Названы самые раздражающие штампы в кино
Названы самые раздражающие штампы в кино
Какие фильмы посмотреть фанатам Бодрова-младшего
Какие фильмы посмотреть фанатам Бодрова-младшего
«Стыдить уж точно нужно министерство культуры»
«Стыдить уж точно нужно министерство культуры»
Видео
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Кому не нравились музыкальные фильмы Шахназарова
26:06
Кому не нравились музыкальные фильмы Шахназарова
Фильмы
Как интеллигент сыграл отъявленного уголовника
10:35
Как интеллигент сыграл отъявленного уголовника
Актеры
Что стало со звездами «Игры престолов»
10:10
Что стало со звездами «Игры престолов»
Сериалы Актеры
Она не только эльф: лучшие роли Кейт Бланшетт
04:15
Она не только эльф: лучшие роли Кейт Бланшетт
Фильмы
Почему Бендера сыграл один актер, а озвучил другой
25:32
Почему Бендера сыграл один актер, а озвучил другой
Фильмы Актеры
Лучшие фильмы для тех, кто разочаровался в любви
00:24
Лучшие фильмы для тех, кто разочаровался в любви
Фильмы
Кто мог сыграть в фильме «Джентльмены удачи»
26:12
Кто мог сыграть в фильме «Джентльмены удачи»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение