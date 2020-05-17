Какие фильмы запрещены для показа в Китае 

Практически в каждой стране есть список фильмов, которые запрещены к показу. Китай в данном случае не перестает удивлять, не допуская демонстрацию кинолент, которые по тем или иным соображениям не удовлетворяют власти КНР, даже если речь идет о безобидных картинах. "Рамблер" приводит список фильмов, которые были запрещены в Китае.

"Бен Гур" — обладатель 11 "Оскаров" с сюжетом, созданным на основе библейских мотивов и повествующих о двух друзьях, которые после долгой разлуки понимают, как время изменило их обоих. Кинолента 1959 года запрещена в Китае из-за пропаганды сверхъестественных верований, а именно — христианства.

"Назад в будущее" — культовая картина о приключениях Марти Макфлая и гениального ученого Эммета Брауна, премьера которой состоялась в 1985 году, столкнулась с трудностями из-за основной сюжетной линии. Дело в том, что у фантастических фильмов часто возникают проблемы с прокатом в КНР ввиду того, что правительство не поощряет легкомысленное обращение с историей. Поэтому цензурируются как сюжеты о путешествии во времени, так и истории о реинкарнации.

Отступники" — картину " — картину Мартина Скорсезе , являющаяся ремейком гонконгского триллера "Двойная рокировка" про противостояние плохого и хорошего полицейского тоже нельзя показывать в азиатской стране. Суть в том, что герой фильма произносит фразу о намерении властей Китая использовать ядерное оружие в Тайване, а данная тема для государства довольно чувствительная в связи с многолетними политическими разногласиями.

"Дэдпул" — супергеройский фильм про болтливого наемника со способностью к регенерации запретили из-за обилия жестоких сцен и эпизодов с обнажением героев. Урезать все "проблемные" кадры не могли, как в случае с "Пиратами Карибского моря: На краю Света", поскольку тогда бы сильно пострадал сюжет.