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Какие фильмы запрещены для показа в Китае 

Мария Сергеева 2 часа назад
Практически в каждой стране есть список фильмов, которые запрещены к показу. Китай в данном случае не перестает удивлять, не допуская демонстрацию кинолент, которые по тем или иным соображениям не удовлетворяют власти КНР, даже если речь идет о безобидных картинах. "Рамблер" приводит список фильмов, которые были запрещены в Китае.
"Бен Гур" — обладатель 11 "Оскаров" с сюжетом, созданным на основе библейских мотивов и повествующих о двух друзьях, которые после долгой разлуки понимают, как время изменило их обоих. Кинолента 1959 года запрещена в Китае из-за пропаганды сверхъестественных верований, а именно — христианства.
"Назад в будущее" — культовая картина о приключениях Марти Макфлая и гениального ученого Эммета Брауна, премьера которой состоялась в 1985 году, столкнулась с трудностями из-за основной сюжетной линии. Дело в том, что у фантастических фильмов часто возникают проблемы с прокатом в КНР ввиду того, что правительство не поощряет легкомысленное обращение с историей. Поэтому цензурируются как сюжеты о путешествии во времени, так и истории о реинкарнации.
"Код Да Винчи" — герои фильма выясняют неконвенциональные факты об Иисусе, которые не упоминаются в Библии. Кроме того, в ленте говорится о том, что главная героиня — потомок Сына Божьего. Запрещен в Китае за богохульство. По той же причине не допустили к прокату библейский эпос Даррена Аронофски "Ной".
"Отступники" — картину Мартина Скорсезе, являющаяся ремейком гонконгского триллера "Двойная рокировка" про противостояние плохого и хорошего полицейского тоже нельзя показывать в азиатской стране. Суть в том, что герой фильма произносит фразу о намерении властей Китая использовать ядерное оружие в Тайване, а данная тема для государства довольно чувствительная в связи с многолетними политическими разногласиями.
"Дэдпул" — супергеройский фильм про болтливого наемника со способностью к регенерации запретили из-за обилия жестоких сцен и эпизодов с обнажением героев. Урезать все "проблемные" кадры не могли, как в случае с "Пиратами Карибского моря: На краю Света", поскольку тогда бы сильно пострадал сюжет.
В основном причины, по которым в КНР отсеиваются те или иные фильмы можно свести к трем пунктам:
  • есть присутствие сверхъестественного (пророчества, привидения, реинкарнации, а завязка на библейских мотивах),
  • представление китайцев как народа в негативном контексте,
  • обилие сцен с нецензурным содержанием.
Комментарии 1
Фильмы , Видео , Ной , Бен Гур , Оскар , Назад в будущее , Отступник , Код Да Винчи , Дэдпул , Иисус Христос , Мартин Скорсезе
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