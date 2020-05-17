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Назван самый сексуальный фильм всех времен 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Назван самый сексуальный фильм всех времен
Фото: Lenta.ru
Американский журнал Esquire составил рейтинг из 40 самых сексуальных фильмов всех времен. Лидером стала французская историческая драма 2019 года «Портрет девушки в огне».
Картина Селин Сьяммы с Ноэми Мерлан и Адель Энель в главных ролях получила приз за лучший сценарий в Каннах и «квир-пальму», специальную награду фестиваля. Действие разворачивается во Франции 1760-х вокруг молодой художницы, нанятой богатой женщиной для написания портрета ее дочери. Позже между художницей и ее работодательницей возникает любовная связь.
Второе место занял фильм 2007 года «Искупление» с Кирой Найтли и Джеймсом Макэвоем. Лента была снята режиссером Джо Райтом по одноименному роману Иэна Макьюэна, ее действие происходит во время Второй Мировой войны. На третьей строчке — хоррор 2017 года «Няня» с Джудой Льюисом и Самарой Уивинг, в котором рассказывается о ребенке, без ума влюбленном в свою няню.
В топ-10 также попали такие картины, как «Тело Дженнифер», «Дархэмские быки», «Супер Майк», «Талантливый мистер Рипли», «Лунный свет», «Тайное влечение» и «Из машины». Помимо этого в списке указаны фильмы «Дикость», «Зови меня своим именем», «Интим», «Малхолланд Драйв», «Спящая красавица», «Неверная», «Любовь», «Люсия и секс», «Жизнь Адель», «Секретарша», «И твою маму тоже», «С широко закрытыми глазами» и «Мечтатели». Завершает рейтинг американский фильм 1981 года «Жар тела».
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Комментарии 5
Фильмы , Искупление , Спящая красавица , С широко закрытыми глазами , Мечтатели , Дикость , Малхолланд Драйв , Талантливый мистер Рипли , Тайное влечение , Тело Дженнифер , Из машины , Мечтатель , Любовь , Секретарша , Лунный свет , Неверная , Джо Райт , Ноэми Мерлан , Иэн Макьюэн , Кира Найтли , Адель Энель
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