Чем восхищают фильмы Квентина Тарантино 

Когда мы смотрим кино, чаще всего обращаем внимание на то, что возникает перед нашими глазами: отмечаем игру актеров, работу оператора и монтаж фильма. Но упускаем вклад главного человека, находящегося по другую сторону камеры, — режиссера. Мы решили разобрать фильмографии самых успешных и самобытных режиссеров современности и объясняем, почему уже сейчас очевидно, что эти картины войдут в историю.

Начало карьеры: вместо учебников — работа в видеопрокате

Тарантино никогда не скрывал, что не имеет специального режиссерского и сценаристского образования. По его словам, лишь однажды он купил книгу, в которой шла речь о том, как продать свой фильм киностудии, но чтиво оказалось настолько поверхностным и скучным, что будущий обладатель «Оскара» издание выкинул. Главными учителями Квентина стали картины прошлых лет, к которым он имел безграничный доступ благодаря работе в видеопрокате и которые пересматривал бесчисленное количество раз. Собственно, сейчас режиссер признается, что культура пересмотра фильмов уходит в прошлое: перегруженный контентом зритель едва находит время, чтобы увидеть премьерные проекты, а уж возвращаться к любимым картинам — завидная роскошь.

Первый успех и заигрывание с ожиданиями публики

Несмотря на существование двух любительских фильмов, отсчет в своей фильмографии Тарантино просит вести с криминальной драмы «Бешеные псы» . Для американского режиссера этот момент принципиален, ведь, как он сам признался журналистам, всего Квентин намерен снять 10 фильмов, а потом уйдет на заслуженный отдых.

Кадр из фильма «Бешеные псы»

«Бешеные псы» почти камерная история одного ограбления, объединившего незнакомых между собой преступников, в числе которых оказался предатель. Казалось бы, идеально спланированное преступление в какой-то момент превращается в беспощадную кровавую бойню, устроенную самими участниками истории. Уже в этой ленте отчетливо заметна любовь Тарантино к кино: на экране то и дело появляются так называемые оммажи (копирование сцены) и пастижи (имитация стиля). Так, в одной из самых знаменитых сцен фильма герои выстраиваются в «мексиканскую дуэль» — конфликт трех героев, в котором первый стреляющий не имеет преимущество, так как если первый участник выстрелит во второго, то третий успеет выстрелить в первого и таким образом выиграет. Чаще всего подобный прием встречается в спагетти-вестернах, которые так любит Тарантино.

Отсылки к известным фильмам и «ювелирные» диалоги

В своих последующих картинах синефил Квентин только увеличил количество цитат и отсылок к классическим лентам, на которых вырос сам. В беседах с журналистами Тарантино честно признается, что крадет те или иные художественные решения для своих историй (а иногда и с точностью копирует целые сцены), но делает это осознанно. По его словам, таким образом он отдает дань легендарным фильмам и вообще уверен, что «идея воровства» лежит в основе созидания чего бы то ни было.

В 1994 году на экраны выходит «Криминальное чтиво» — своеобразный сборник из нескольких историй, герои которых так или иначе пересекаются на экране. Тогда еще только начинающий режиссер сумел талантливо соединить мрачную love story, криминальные разборки и историю о мести. Пока лента триумфально шествовала по мировым фестивалям и кинотеатрам, Квентин постепенно и сам приближался к статусу культового режиссера, умело заигрывающего с внимательной публикой.

Еще одной отличительной чертой фильма стали его диалоги. Герои истории вперемешку беседуют о гастрономических нюансах блюд в разных странах, киноиндустрии и слушают семейные легенды об отцовских часах, которые «пережили» войну и должны быть сохранены как самая важная ценность. Речь героев четко выверена и просчитана — никогда в фильмах Тарантино они не болтают просто так. Каждая озвученная в кадре мысль — значимый кирпичик в фундаменте всего фильма. Иногда в этих беседах раскрываются сами персонажи и их предыстория, а иногда беседа отражает окружающий их мир с частыми отсылками к поп-культуре и истории.

Особое внимание к музыке, гротескность персонажей и черный юмор

Герои Тарантино от фильма к фильму становятся все более гротескными и киношными — в жизни такие люди тоже встречаются, но кажутся скорее чудаковатыми, в то время как персонажи Квентина притягивают внимание зрителей и умудряются не переборщить своей «странностью». Необычным у режиссера получается и юмор. Часто в уста своих героев он вкладывает шутки, которые понятны либо зрителям, также взращенным на массовой культуре, либо ценителям черного юмора. Кажется, что персонажи шутят дерзко и часто переходят черту дозволенного, но удивительное дело — то, что едва бы простили другим кинематографистам, Тарантино сходит с рук. Все потому, что сам автор остается честным со своей аудиторией, как бы говоря ей: «Да, я сейчас немного перегну палку, но это продлится всего минуту, да и где еще вы сможете так посмеяться над подобными запрещенными темами?»

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Как и в «Криминальном чтиве», в последующих фильмах «Джеки Браун» , дилогии «Убить Билла» , «Доказательстве смерти» и «Омерзительной восьмерке» Тарантино старается дать отсылку к целому киножанру, в чем ему помогает стилистика съемки и монтажа, а также грамотно подобранный саундтрек. Каждая картина Квентина подобна музыкальной шкатулке, на дне которой спрятаны как популярные хиты, так и малоизвестные композиции, которые получают вторую жизнь благодаря выбору режиссера.

Любовь к переписыванию истории

В своих более поздних работах Тарантино любит играть в альтернативную историю. Так, в его «Бесславных ублюдках» Гитлер погибает раньше своего часа во время пожара в кинотеатре, а группа головорезов настигает нацистского офицера, которого ждет издевательское возмездие. В «Джанго освобожденном» главный герой — темнокожий раб обретает заветную свободу и даже наказывает своих белых обидчиков. Ситуация, которую сложно было бы даже постараться представить в то время.

Но дальше всего Квентин заходит в своей девятой картине «Однажды в… Голливуде». Автор воспевает ушедшую эпоху и переписывает курс, по которому будет развиваться дальнейшая история. В его трактовке на «фабрике грез» вместе сосуществуют реальные и вымышленные герои, которые будто обманывают свою судьбу. Шэрон Тейт не будет убита приверженцами секты Чарльза Мэнсона Брюс Ли карикатурно побит американским каскадером, а голливудские звезды продолжат сиять так же ярко, как и прежде.

Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»

На сегодняшний день фильмография режиссера насчитывает уже 9 картин. Если Квентин останется верным собственным заявлениям, в запасе у него остался всего один фильм. Пока пресса теряется в догадках и путается в собственных показаниях, сам Тарантино хранит молчание. Некоторое время назад автор лишь оговорился, что засматривается на жанр триллера, но итоговое решение держит в тайне.

В любом случае, какой выбор ни сделает Тарантино, поклонникам стоит ожидать эксцентричную, взвешенную историю с особой атмосферой внутри, ведь таков стиль режиссера — удивлять и шокировать одновременно.