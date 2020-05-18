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Российские фильмы, которые рекомендуют иностранцы 

Елизавета Назарова 1 час назад
Российские фильмы, которые рекомендуют иностранцы
Фото: Кадр из фильма "Аритмия"
Российский кинематограф часто ругают и сравнивают с западными фильмами. Однако есть отечественные фильмы, которые были положительно приняты зарубежными критиками и стали популярны за рубежом. "Рамблер" рассказывает о фильмах, которые понравились иностранцам.

"Аритмия" (2017)

2017 год был богат на хорошее драматическое русское кино. Главными героями здесь тоже являются мужчина и женщина. Фильм рассказывает о простом сотруднике скорой помощи, который ежедневно спасает жизни людей и сталкивается с непониманием и агрессией от семей тех, кого спасти не удалось. Картина получила множество российских наград и вошла в список лучших российских фильмов в иностранных подборках.

"Нелюбовь" (2017)

Кадр из фильма "Нелюбовь"
Сюжет фильма очень прост и рассказывает о семейной паре, у которой после ссоры пропадает ребенок. Между родителями случился разлад, и мальчик убегает из дома. Пока ведутся поиски, мужчина и женщина пытаются разъяснить свои отношения и причину того, почему их ребенок решил сбежать из дома. Финал фильма остается открытым, и зрителям нужно самим понять, к чему может привести "нелюбовь". Зарубежная публика с восторгом приняла этот фильм, как и критики. Его номинировали на "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

"Легенда №17" (2013)

Кадр из фильма "Легенда №17"
Спортивный фильм был основан на биографии легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова. Именно он сыграл большую роль в победе СССР над Канадой. Больше всего зарубежным критикам понравились эмоции, которые вызывает фильм и актерская игра. Этот фильм часто отмечают иностранцы, несмотря на то, что подобные картины часто снимают в Голливуде.

"Движение вверх" (2017)

Кадр из фильма "Движение вверх"
Еще один спортивный фильм, который вызывает гордость за российский кинематограф. Эта картина стала сенсационной, ее обсуждали многие иностранные критики и зрители. Она стала одним из лидеров по кассовым сборам в России и за рубежом. Фильм хорошо приняли в Китае, где он собрал большую часть денег.
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Комментарии
Фильмы , Нелюбовь , Аритмия , Легенда №17 , Движение вверх , Оскар , Валерий Харламов
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