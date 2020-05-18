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Как на самом деле снимают сцены для взрослых в кино 

Мира Маркина 4 часа назад
Как на самом деле снимают сцены для взрослых
Фото: Кадр из фильма "Чтец"
Хорошо снять постельную сцену в кино при участии актеров, которые едва знают друг друга, — отдельный трудоемкий пласт работы. Для того, чтобы раскрепостить артистов и сделать эпизод максимально достоверным, режиссерам подчас приходится идти на десятки ухищрений. О том, как на самом деле снимают сцены для взрослых в кино, расскажет "Рамблер".
Как правило, перед съемками в обнаженном виде актеры в течение нескольких дней, а иногда и недель репетируют всю сцену в одежде.
Когда репетиции подходят к концу и наступает время съемок, режиссеры стараются сделать так, чтобы на съемочной площадке осталось как можно меньше людей, дабы не смущать актеров. В большинстве случаев в числе оставшихся оператор, осветитель, гримеры и сам режиссер. Однако в некоторых случаях удается сделать так, что кроме актеров и режиссера на площадке не остается никого.
Так произошло во время съемок постельной сцены в фильме Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами". Несмотря на то, что партнеры по фильму Николь Кидман и Том Круз были женаты в реальной жизни, им все равно потребовалось остаться почти один на один друг с другом, чтобы раскрепоститься перед камерой.
Нередко происходит и так, что фигуры актеров приукрашивают при помощи специальных приспособлений. Так, к примеру, девушке могут "наложить" пышную грудь или более упругие ягодицы.
Но пока одни актеры не чураются постельных сцен, другие наотрез отказываются сниматься обнаженными. В таком случае на помощь приходят "постельные дублеры". Они снимаются вместо звезд, а затем в процессе монтажа вместо их лиц подставляют лица главных актеров. К слову, в Голливуде есть несколько компаний, предлагающих услуги "постельных дублеров".
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Фильмы , С широко закрытыми глазами , Стэнли Кубрик , Николь Кидман , Том Круз
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