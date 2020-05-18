Хорошо снять постельную сцену в кино при участии актеров, которые едва знают друг друга, — отдельный трудоемкий пласт работы. Для того, чтобы раскрепостить артистов и сделать эпизод максимально достоверным, режиссерам подчас приходится идти на десятки ухищрений. О том, как на самом деле снимают сцены для взрослых в кино, расскажет "Рамблер".

Как правило, перед съемками в обнаженном виде актеры в течение нескольких дней, а иногда и недель репетируют всю сцену в одежде.

Когда репетиции подходят к концу и наступает время съемок, режиссеры стараются сделать так, чтобы на съемочной площадке осталось как можно меньше людей, дабы не смущать актеров. В большинстве случаев в числе оставшихся оператор, осветитель, гримеры и сам режиссер. Однако в некоторых случаях удается сделать так, что кроме актеров и режиссера на площадке не остается никого.

Нередко происходит и так, что фигуры актеров приукрашивают при помощи специальных приспособлений. Так, к примеру, девушке могут "наложить" пышную грудь или более упругие ягодицы.

Но пока одни актеры не чураются постельных сцен, другие наотрез отказываются сниматься обнаженными. В таком случае на помощь приходят "постельные дублеры". Они снимаются вместо звезд, а затем в процессе монтажа вместо их лиц подставляют лица главных актеров. К слову, в Голливуде есть несколько компаний, предлагающих услуги "постельных дублеров".