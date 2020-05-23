Лучшие фильмы для любителей стриптиза 

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Танцы с раздеванием до сих пор пользуются спросом. Неудивительно, что кинематографисты любят эту тему. Для всех ценителей чувственного танца — подборка «Рамблера».

«Шоугелз»

Классическая кинолента от Пола Верховена , ставшая культовой после выхода на видео, несмотря на то, что ее разругали критики. Молодая танцовщица Наоми ( Элизабет Беркли ) с темным прошлым приезжает в Лас-Вегас и становится стриптизершей. Вскоре она знакомится с местной примой Кристал (Джина Гершон) и начинает работать вместе с ней в одном шоу. А заодно узнает грязную изнанку и истинную цену успеха на сцене.

«Танцы в «Голубой игуане»

Майкл Рэдфорд рассказал драматическую историю жизни нескольких танцовщиц ночного клуба. За кулисами зажигательных танцев — разбитые мечты, кровосмесительные связи, нежеланные беременности, жестокость и роман с русским киллером в исполнении Владимира Машкова . Кстати, это одна из наиболее известных его работ в Голливуде.

«Стриптиз»

У безработной Эрин Грант ( Деми Мур ) суд отобрал дочь, оставив ее с отцом, бывшим мужем Эрин. Женщина устраивается на работу в стриптиз-клуб, где неожиданно становится лучшей, находит друзей и врага в лице озабоченного конгрессмена. Немного приторная история Эндрю Бергмана пользовалась огромным успехом в России в девяностые годы, хотя в США бурного восторга не вызвала. Ради этой роли Деми Мур пришлось лечь под нож.

«Танец-вспышка»

Первый успех будущего автора «Девяти с половиной недель» и «Лолиты» Эдриана Лайна . Критики отреагировали сдержанно, зато зрители были в экстазе и проголосовали долларом.

Алекс Оуэнс ( Дженнифер Билз ) мечтает о карьере балерине, днем работает сварщицей на заводе, а ночью подрабатывает танцами в баре. В классический балет не берут девушек с сомнительной репутацией, но мечту помогает осуществить случайное знакомство с хозяином того самого завода.

«Стриптизерши»

Фильм Лорин Скафарии основан на реальных событиях. Четыре года банда стриптизерш грабила богатых клиентов, бизнесменов с Уолл-стрит.

Рамона ( Дженнифер Лопес ) вместе с тремя подругами по ремеслу придумывает безотказную схему заработка. Танцовщицы предлагают своим жертвам коктейли с кетамином, а потом крадут их банковские карты и снимают деньги. Но от правосудия нельзя уходить вечно.

«Мужской стриптиз»