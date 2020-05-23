Самые зрелищные киноленты о стихийных бедствиях 

Смерч, наводнение, землетрясение, цунами — буйство стихии всегда ужасало людей, видевших в этом гнев богов. Естественно, такие истории востребованы зрителями, поэтому студии продолжают эксплуатировать эту тему. «Рамблер» сделал подборку образцов жанра.

«2012»

Название отсылает к пророчеству о конце света, как будто предсказанному календарем майя в этом году. Писатель-фантаст Джексон Кёртис Джон Кьюсак ), который работает водителем у русского миллиардера, по договоренности с бывшей женой забирает детей, чтобы провести выходные в парке Йеллоустон. Там они встречают безумного конспиролога, который рассказывает, что совсем скоро наступит конец света, но у него есть карта, где отмечено местонахождение ковчегов для избранных выживших. Конечно, герой сначала ни во что не верит, но последующие события убеждают его в том, что конспиролог был прав.

«Послезавтра»

Палеоклиматолог Джек Холл ( Деннис Куэйд ) предсказывает наступление нового ледникового периода, однако его, конечно, никто не слушает. А зря — Лос-Анджелес губят смерчи, Австралию опустошает тайфун, Америку засыпает снегом и сковывает льдом. Во всем этом хаосе Джек пытается найти и спасти своего сына.

«Разлом Сан-Андреас»

Пилот вертолета пожарной охраны Лос-Анджелеса Рэймонд Гейнс ( Дуэйн Джонсон ) переживает развод с женой из-за гибели их дочери. Но у него есть вторая дочь, которая отправляется в Сан-Франциско, чтобы поступить в колледж. В это время в Калифорнии начинается землетрясение и Гейнс пытается спасти свою бывшую жену и дочь.

«Армагеддон»

Планету атакует мощный метеоритный дождь. А вслед за ним к Земле несется астероид размером с Техас, который грозит уничтожить все живое. Единственное решение — взорвать его изнутри атомной бомбой. Но для этой миссии нужна команда добровольцев и фактически смертников.

«Геошторм»

В недалеком будущем люди научились влиять на погоду с помощью глобальной сети спутников. Казалось бы, что может пойти не так? Разумеется, все. С последствиями приходится разбираться братьям Джейку и Максу Лоусонам ( Джерард Батлер Джим Стерджесс ).

«Дело храбрых»