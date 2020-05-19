Актер из фильма «Сумерки» умер в возрасте 30 лет 

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Американский актер Грегори Тайри Бойс умер в возрасте 30 лет, об этом сообщает издание Variety.

Смерть актера наступила 13 мая, однако известно об этом стало только сейчас. Информацию о произошедшем изданию подтвердили в коронерской службе округа Кларк (штат Невада).

Американский телеканал E! сообщил, что Бойса нашли мертвым вместе со своей 27-летней подругой в собственной квартире в Лас-Вегасе. Причина их смерти не раскрывается.