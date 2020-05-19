Актер Алексей Шевченков поведал о «той даме», которая правила в театре Джигарханяна 

Актер Алексей Шевченков , известный по сериалам «Возращение Мухтара», «Дохтор Рихтер» и многих других, признался, что именно из-за известной своей скандальной репутацией Виталины Цымбалюк-Романовской, вынужден был уйти из театра Армена Джигарханяна

Путь в кино Алексею дал Дмитрий Астрахан — режиссер и руководитель факультета ЛГИТМИКа. Впервые Шевченкова стали узнавать после выхода на экраны картины «Ты у меня одна». Правда, перед этим он снялся в маленькой роли в фильме «Авария — дочь мента» в 1989 году (до этого была роль в картине Киры Муратовой , о которой артист отзывается неохотно). Но там его теперешнего сложно узнать.

В программе "Судьба человека" Алексей Шевченков признался, что много лет страдал от алкогольной зависимости, и даже победив пагубную пристрастию, регулярно принимает предложения, типа, «выпить на троих». Он заявил, что ненавидит даже шутки про алкоголь.

Судьба привела его в театр Джигарханяна. По словам Шевченкова, он при встрече с мэтром заявил сразу, что имеет проблемы с алкоголем. И неожиданно услышал, что-то очень важное, слова «без укоризны». «Мы тогда, в молодости, рассуждали так: Есенин пил, Высоцкий пил… У меня не было регистрации в Москве (…) Мне дали квартиру служебную. Много можно говорить о том, что я мог бросить!», — признался Алексей.

Из театра Джигарханяна он ушел после 14 лет службы. И там же встретил свою жену Ольгу, которая родила ему двоих детей. Однажды в компании Шевченков встретил и, теперь уже «всенародно известную» Виталину, которая заявила, что ее желание — выйти замуж за Армена Борисовича. «Это принесло в жизнь много беды. С приходом этой женщины ушел почти весь театр. Я ушел из-за нее…», — рассказал артист. С Арменом Борисовичем он перестал тогда общаться. А Виталину называл «скорпионом».