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Как снимали фильм «Поднятая целина» 

Мария Сергеева 2 часа назад
Как снимали фильм «Поднятая целина»
Фото: Кадр из фильма "Поднятая целина"
Драматический фильм Александра Иванова "Поднятая целина", снятый по роману Михаила Шолохова, повествует про коллективизацию на Дону. Премьера картины благодаря звездному составу собрала у экранов большую аудиторию, став одним из лидеров проката. О том, как снимали киноленту — в материале "Рамблера".
Исполнителя роли Макара Нагульнова с самого начала привлекала возможность сыграть яркого, живущего на пределе физических и эмоциональных сил персонажа. Сначала режиссер предложил Евгению Матвееву воплотить на экране председателя колхоза Семена Давыдова, однако актер уговорил его сделать пробы в образе секретаря партячейки. Воплощение получилось настолько запоминающимся, что постановщик тут же закрепил за Матвеевым данную роль.
Образ председателя сельсовета принес Федору Шмакову, утвержденному Ивановым без проб, тысячи восторженных отзывов от зрителей. Некоторых актеров постановщик пригласил, ссылаясь на экранизацию другого романа Шолохова — "Тихий Дон". Так случилось с Петром Черновым, сыгравшим Семена Давыдова, и Петром Глебовым в роли есаула Половцева, а также Игорем Дмитриевым, воплотившим образ подпоручика Лятьевского, и Михаилом Васильевым в качестве Никиты Хопрова. Кроме того, гулящую красотку Лушку сыграла Дарья Мелихова. То есть всего пять актеров, которые появились в двух экранизациях Шолохова.
Вполне возможно, что режиссер руководствовался идеей о романах писателя как единого цикла, поэтому создал пласт "шолоховских" актеров.
Жители Ростова были в восторге от того, что съемки проходили на их земле: они с радостью делились с группой женскими платьями и мужскими рубахами, а после с удовольствием получали гонорар за участие в массовке (75 рублей).
Сначала Иванов задумывал отснять две серии, но потом в печати появилось продолжение "Поднятой целины", что вынудило его "удлинить" киноленту. Ростов для этого уже не подходил, поскольку наступила осень, а сроки — не резиновые. В итоге подходящую натуру нашли в Абхазии, что позволило сдать картину в срок.
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Комментарии 1
Фильмы , Поднятая целина , Тихий Дон , Федор Шмаков , Михаил Шолохов , Александр Иванов , Михаил Васильев , Игорь Дмитриев , Евгений Матвеев , Петр Чернов , Петр Глебов
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