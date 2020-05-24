Как снимали фильм «Поднятая целина» 

Исполнителя роли Макара Нагульнова с самого начала привлекала возможность сыграть яркого, живущего на пределе физических и эмоциональных сил персонажа. Сначала режиссер предложил Евгению Матвееву воплотить на экране председателя колхоза Семена Давыдова, однако актер уговорил его сделать пробы в образе секретаря партячейки. Воплощение получилось настолько запоминающимся, что постановщик тут же закрепил за Матвеевым данную роль.

Вполне возможно, что режиссер руководствовался идеей о романах писателя как единого цикла, поэтому создал пласт "шолоховских" актеров.

Жители Ростова были в восторге от того, что съемки проходили на их земле: они с радостью делились с группой женскими платьями и мужскими рубахами, а после с удовольствием получали гонорар за участие в массовке (75 рублей).

Сначала Иванов задумывал отснять две серии, но потом в печати появилось продолжение "Поднятой целины", что вынудило его "удлинить" киноленту. Ростов для этого уже не подходил, поскольку наступила осень, а сроки — не резиновые. В итоге подходящую натуру нашли в Абхазии, что позволило сдать картину в срок.