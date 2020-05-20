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Как в «Балладу о солдате» попал безвестный Ивашов 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите видео и узнайте историю создания одного из самых известных советских фильмов о войне — «Балладе о солдате». Картину, которая завоевала любовь миллионов зрителей, причём не только в нашей стране, в 1960 выпустил режиссёр Григорий Чухрай. Правда, до того, как фильм попал на экраны, съёмочной группе пришлось пережить немало неприятных моментов. Ролик расскажет, почему звёздный Олег Стриженов уступил роль начинающему Владимиру Ивашову, и-за чего за Чухраем закрепилась слава неуправляемого и как картина всё-таки добралась до кинотеатров.
Ранее «Рамблер» рассказывал о советских актёрах, отказавшихся от культовых ролей.
Фильмы , Видео , Баллада о солдате , Олег Стриженов , Владимир Ивашов , Григорий Чухрай
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