Сексуальные фильмы, от которых становится жарко 

Составлен топ фильмов, от просмотра которых становится жарко.

Рейтинг самых сексуальных картин всех времён составил американский журнал Esquire. В него попали 40 фильмов.

«Портрет девушки в огне» с Ноэми Мерлан и На первое место читатели и любители кино поставили французскую драму Адель Энель в главных ролях. Фильм вышел в 2019 году, он повествует об однополой любви художницы и богатой заказчицы.

«Искупление», где сыграли На втором месте картина 2007 года выпуска —, где сыграли Джеймс МакЭвой Кира Найтли . Это история любви и предательства, разворачивающаяся на фоне Второй мировой войны.

На третье место в рейтинге попал хоррор «Няня» (2017) с Джудой Льюисом и Самарой Уивинг. Это история о ребенке, который без ума влюбляется в свою няню, а та, похоже, провернула сделку с дьяволом.