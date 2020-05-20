Сексуальные фильмы, от которых становится жарко 

Составлен топ фильмов, от просмотра которых становится жарко.
Рейтинг самых сексуальных картин всех времён составил американский журнал Esquire. В него попали 40 фильмов.
На первое место читатели и любители кино поставили французскую драму «Портрет девушки в огне» с Ноэми Мерлан и Адель Энель в главных ролях. Фильм вышел в 2019 году, он повествует об однополой любви художницы и богатой заказчицы.
На втором месте картина 2007 года выпуска — «Искупление», где сыграли Джеймс МакЭвой и Кира Найтли. Это история любви и предательства, разворачивающаяся на фоне Второй мировой войны.
На третье место в рейтинге попал хоррор «Няня» (2017) с Джудой Льюисом и Самарой Уивинг. Это история о ребенке, который без ума влюбляется в свою няню, а та, похоже, провернула сделку с дьяволом.
В десятке самых сексуальных также фильмы «Тело Дженнифер», «Супер Майк», «Талантливый мистер Рипли», «Лунный свет», «Тайное влечение», «Даркхэмские быки», «Из машины».