Актриса из фильма «Лёд» ответила на критику Тарасовой 

Все новости на карте

«С Татьяной Анатольевной сложно спорить, она человек конкретный и профессионал своего дела. Она, наверное, расценила этот фильм как документальный. Не стоит его так воспринимать. Я могу согласиться, что это не про спорт. Фигурное катание — лишь одна из сюжетных линий. Консультировала я и Елена Масленникова, которая работала с Ильёй Авербухом, но все равно картина с точки зрения спорта не удалась, можно сказать. Ну действительно, там всё вокруг да около», — рассказала бывшая спортсменка «Спорт-Экспрессу».

Гербольдт считает, что фильм предназначен для широкого круга зрителей, а не только для специалистов фигурного катания.