Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Актриса из фильма «Лёд» ответила на критику Тарасовой 

RT на русском и ещё 14 1 час назад
Актриса из фильма «Лёд» ответила на критику Тарасовой
Фото: RT на русском
Фигуристка Катарина Гербольдт, снимавшаяся в фильме «Лёд», ответила тренеру Татьяне Тарасовой на критику кинокартины.
«С Татьяной Анатольевной сложно спорить, она человек конкретный и профессионал своего дела. Она, наверное, расценила этот фильм как документальный. Не стоит его так воспринимать. Я могу согласиться, что это не про спорт. Фигурное катание — лишь одна из сюжетных линий. Консультировала я и Елена Масленникова, которая работала с Ильёй Авербухом, но все равно картина с точки зрения спорта не удалась, можно сказать. Ну действительно, там всё вокруг да около», — рассказала бывшая спортсменка «Спорт-Экспрессу».
Гербольдт считает, что фильм предназначен для широкого круга зрителей, а не только для специалистов фигурного катания.
«Большинство зрителей — не спортсмены. И результат съёмок должен быть интересен не только спортсменам, а широкому кругу людей. Так что для представителей спорта это кино — бред, согласна. А для среднестатистического потребителя вышло очень неплохо, третью часть просят снять. Но пока конкретное решение не принято», — добавила фигуристка.
Видео дня. Кого всю жизнь любила Татьяна Пельтцер
RT на русском: последние новости
В США снимут фильм о загадочной эпидемии В США снимут фильм о загадочной эпидемии VR-фильм RT выиграл в зрительском голосовании премии Webby Awards VR-фильм RT выиграл в зрительском голосовании премии Webby Awards Режиссёр «Оно» снимет супергеройский экшен Режиссёр «Оно» снимет супергеройский экшен
Комментарии
Фильмы , Лёд , Илья Авербух , Татьяна Тарасова , Елена Масленникова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
52-летняя телеведущая подстригла кусты в бикини
52-летняя телеведущая подстригла кусты в бикини
Хорроры, после которых зрителям вызывали врачей
Хорроры, после которых зрителям вызывали врачей
Недооцененные фильмы первой половины года
Недооцененные фильмы первой половины года
Звезды, не желавшие даже касаться друг друга
Звезды, не желавшие даже касаться друг друга
Видео
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Недооцененные фильмы первой половины года
05:12
Недооцененные фильмы первой половины года
Фильмы
Звезды, не желавшие даже касаться друг друга
11:08
Звезды, не желавшие даже касаться друг друга
Актеры Фильмы
Где сейчас «ефрейтор Збруев»
10:38
Где сейчас «ефрейтор Збруев»
Актеры
Как в «Балладу о солдате» попал безвестный Ивашов
44:09
Как в «Балладу о солдате» попал безвестный Ивашов
Фильмы
За что Александр Демьяненко ненавидел Шурика
26:15
За что Александр Демьяненко ненавидел Шурика
Актеры
Как сериал «Как я встретил вашу маму» стал хитом
13:10
Как сериал «Как я встретил вашу маму» стал хитом
Сериалы
Трюки, которые Том Круз не побоялся сделать сам
10:14
Трюки, которые Том Круз не побоялся сделать сам
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение