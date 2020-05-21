Как муж Остроумовой закрутил роман с Полищук 

Смотрите видео и узнайте о нескромных похождениях Михаила Левитина, популярного и востребованного режиссёра, которого считали истинным ловеласом. Левитин был счастлив в личной жизни: его супругой была кинозвезда Ольга Остроумова, которая подарила ему двух наследников. Однако это обстоятельство не помешало режиссёру завести долгий роман на стороне. Внебрачной возлюбленной Михаила была не менее эффектная женщина — актриса Любовь Полищук. Как Левитину удалось выбраться из любовного треугольника, узнайте из ролика.
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