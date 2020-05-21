Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как муж Остроумовой закрутил роман с Полищук 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте о нескромных похождениях Михаила Левитина, популярного и востребованного режиссёра, которого считали истинным ловеласом. Левитин был счастлив в личной жизни: его супругой была кинозвезда Ольга Остроумова, которая подарила ему двух наследников. Однако это обстоятельство не помешало режиссёру завести долгий роман на стороне. Внебрачной возлюбленной Михаила была не менее эффектная женщина — актриса Любовь Полищук. Как Левитину удалось выбраться из любовного треугольника, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал про фильмы для тех, кто любит путешествия во времени.
Фильмы , Актеры , Видео , Михаил Левитин , Любовь Полищук , Ольга Остроумова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Игры престолов»
Что стало со звездами «Игры престолов»
Актер Алексей Шевченков поведал о «той даме», которая правила в…
Актер Алексей Шевченков поведал о «той даме», которая правила в…
Актер из фильма «Сумерки» умер в возрасте 30 лет
Актер из фильма «Сумерки» умер в возрасте 30 лет
За что Александр Демьяненко ненавидел Шурика
За что Александр Демьяненко ненавидел Шурика
Видео
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Почему карьера Натальи Варлей пошла не по плану
44:14
Почему карьера Натальи Варлей пошла не по плану
Актеры
Как муж Остроумовой закрутил роман с Полищук
03:18
Как муж Остроумовой закрутил роман с Полищук
Фильмы Актеры
Как живет 95-летняя звезда «Идиота»
12:05
Как живет 95-летняя звезда «Идиота»
Актеры
Недооцененные фильмы первой половины года
05:12
Недооцененные фильмы первой половины года
Фильмы
Звезды, не желавшие даже касаться друг друга
11:08
Звезды, не желавшие даже касаться друг друга
Актеры Фильмы
Где сейчас «ефрейтор Збруев»
10:38
Где сейчас «ефрейтор Збруев»
Актеры
Как в «Балладу о солдате» попал безвестный Ивашов
44:09
Как в «Балладу о солдате» попал безвестный Ивашов
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение