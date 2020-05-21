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Лучшие хорроры, после которых зрителям вызывали врачей 

Мира Маркина 1 час назад
Многие искушенные киноманы убеждены, что хороших хорроров, — тех, что действительно могут напугать, — не снимали уже очень давно. А между тем есть ряд современных картин, после просмотра которых некоторым зрителям потребовалась помощь врачей, — вот до какой степени фильмы напугали людей.
Эти картины и правда не для слабонервных, поэтому, прежде чем решиться на их просмотр, следует выяснить, о чем повествуют фильмы. Подробнее об этом расскажет "Рамблер".

"Заклятие 2", 2016

Кадр из фильма "Заклятие 2"
Четверо детей и мать-одиночка страдают от проделок потусторонних сил. Не в силах больше противостоять нечести, мать вызывает на помощь исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррэйн Уорренов.
Кто бы мог подумать, что довольно стандартный для фильма ужасов сюжет приведет к трагедии. Инцидент, произошедший во время показа этого фильма, — один из самых жутких и пугающих. Как сообщил журналист Адам Боулт из издания Daily Telegraph, 65-летний индиец умер сразу же после того, как посмотрел "Заклятие 2" в кинотеатре Sri Balasubramaniar города Тируваннамалай. К концу фильма мужчина начал страдать от болей в груди, а вскоре потерял сознание. Он умер сразу же после приезда в больницу. С одной стороны, его гибель может быть никак не связана с просмотром фильма. С другой, сильный стресс, спровоцированный картиной, мог стать катализатором сердечного приступа.

"Спокойной ночи, мамочка", 2014

Кадр из фильма "Спокойной ночи, мамочка"
Мать мальчиков-близнецов сделала пластическую операцию на лице. Женщина возвращается домой в бинтах и повязках, но детей пугает не это: вернувшись из больницы, мать начала источать суровую ауру и пытается во что бы то ни стало изолировать семью от внешнего мира.
Режиссер картины Северин Фиал рассказал, что во время просмотра киноленты два человека упали в обморок. Что вполне объяснимо, — вторая половина фильма полна насилия и жестокости, за которыми не каждый сможет наблюдать.

"Укус", 2015

Кадр из фильма "Укус"
Три подруги устраивают девичник на Коста-Рике, одна из них вот-вот выйдет замуж. Но внезапно отдых омрачает крупная неприятность: невесту кусает неизвестное насекомое, после чего жизнь девушек переворачивается с ног на голову.
На премьере фильма в рамках Fantasia International Film Festival зрителям давали пакеты для рвоты в качестве шутки. Однако некоторым из них пришлось использовать пакеты по назначению. Кроме того, во время просмотра картины несколько зрителей потеряли сознание, из-за чего потребовалось вызывать скорую.
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Фильмы , Видео , Заклятие 2
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