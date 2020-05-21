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В Сети составили список жутких советских мультфильмов 

Анастасия Иванова 50 минут назад
В Сети составили список жутких советских мультиков
Фото: Кадр из мультфильма "Верните Рекса"
Пользовательница Сети составила список советских мультфильмов, от которых становится жутко. Им она поделилась в Twitter.
По мнению девушки с ником Дно социальности, многие старые мультфильмы слишком грустные, поэтому их не стоит показывать детям. Например, «Варежка» и «Пингвины».
«Этот мультик был первым мультиком, благодаря которому я наплакала лужу слез лет в пять. Пингвин высиживал КАМЕНЬ, ДУМАЯ, ЧТО ЭТО ЯЙЦО, И УТОНУЛ ВМЕСТЕ С НИМ, ПОТОМУ ЧТО КАМЕНЬ БЫЛ ТЯЖЕЛЫМ. ЗАЧЕМ. ЭТО. ДЕТЯМ», — написала пользовательница.
Еще в список вошли мультфильмы «Верните Рекса», «Русалочка», «Золушка», «Лев и бык» и «Гора динозавров».
«Это вообще лютый [ужас], потому что последние минуты мультика мы наблюдаем СМЕРТЬ МАЛЕНЬКИХ ДИНОЗАВРИКОВ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ ЛАСКОВЫМ ГОЛОСКОМ "НАМ НУЖНО НАРУЖУ"».
Некоторые мультфильмы девушка назвала очень унылыми и мрачными, потому что в них нет никаких красок. Однако многие пользователи не согласились с пользовательницей. По их мнению, дети должны узнавать и о негативной стороне жизни.
«Куча же детских писателей высказывалась о том, что детям нужно познакомиться с понятием смерти. Да и с красивой нестандартной мультипликацией тоже».
Ранее "Рамблер" рассказывал, что россиян разозлил чернокожий князь Ростов в "Великой".
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Комментарии 2
Фильмы , Пингвины , Русалочка , Золушка , Великая , Варежка , Верните Рекса
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