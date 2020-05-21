В Сети составили список жутких советских мультиков

Пользовательница Сети составила список советских мультфильмов, от которых становится жутко. Им она поделилась в Twitter.

«Пингвины». По мнению девушки с ником Дно социальности, многие старые мультфильмы слишком грустные, поэтому их не стоит показывать детям. Например, «Варежка»

«Этот мультик был первым мультиком, благодаря которому я наплакала лужу слез лет в пять. Пингвин высиживал КАМЕНЬ, ДУМАЯ, ЧТО ЭТО ЯЙЦО, И УТОНУЛ ВМЕСТЕ С НИМ, ПОТОМУ ЧТО КАМЕНЬ БЫЛ ТЯЖЕЛЫМ. ЗАЧЕМ. ЭТО. ДЕТЯМ», — написала пользовательница.

«Это вообще лютый [ужас], потому что последние минуты мультика мы наблюдаем СМЕРТЬ МАЛЕНЬКИХ ДИНОЗАВРИКОВ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ ЛАСКОВЫМ ГОЛОСКОМ "НАМ НУЖНО НАРУЖУ"».

Некоторые мультфильмы девушка назвала очень унылыми и мрачными, потому что в них нет никаких красок. Однако многие пользователи не согласились с пользовательницей. По их мнению, дети должны узнавать и о негативной стороне жизни.