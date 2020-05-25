Что из книг про Электроника не появилось в фильме

Культовый детский фильм Константина Бромберга "Приключения Электроника" снят по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова "Электроник — мальчик из чемодана" и "Рэсси — неуловимый друг". Постановщику, к счастью, удалось уложить две достаточно объемных книги в формат киноверсии, хотя вышедшая кинолента сильно отличается от литературного первоисточника. О том, чем различаются повести и популярная картина — в материале "Рамблера".

Действие развивается в другом времени

Зрители, знакомые с литературным произведением Велтистова, сразу же обращали внимание на то, что экранизация затрагивает настоящее время, а не будущее — как в книгах, где герои используют различные технические новшества, а мир стал безопасным.

В фильме действие происходит в условной Москве 1980 года, данная концепция, вполне возможно, и стала одним из факторов успеха киноленты.

Другой Сыроежкин

Книжная версия представляет нам образцового ученика школы кибернетиков, умного и начитанного Сергея Сыроежкина, которому чуждо хулиганство.

Экранизация демонстрирует другого героя: он не слишком старательный ученик, ездит на мопеде и нередко врет. С появлением Электроника трудный подросток начинает осознавать свою неправоту и, в конце концов, раскаивается.

Из плана по захвату мира в кражу картин из музея

Каких бандитов мы увидели в киноленте? Обаятельный Урри сразу приковал к себе взгляды, преимущественно — женские. Герой Николая Караченцова ездит на мотоцикле, неплохо дерется и постоянно размышляет над наличием у Электроника пресловутой кнопки. В то же время харизматичный Владимир Басов использует Электроника для того, чтобы тот вскрывал для него замки.

Противопоставляем вышеописанному литературный источник: Урри там обычный бандит — мрачный и не особо умный, а главный антагонист является ученым-злодеем, который желает захватить мир с помощью мальчика-робота.

Соединение двух версий

Примечательно, что уже после выхода на экраны фильма Бромберга сценарист Евгений Велтистов написал четвертую повесть — "Новые приключения Электроника", где в начале пересказывает финал картины, а сами герои переживают свалившуюся на них славу и осмысливают отличия киноленты от собственной реальности.