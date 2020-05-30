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Как появилась традиция смотреть «Иронию судьбы» в новогоднюю ночь 

Мария Сергеева 1 час назад
Новый год с «Иронией судьбы»: как родилась традиция
Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
На протяжении многих лет мы видим "вечный" новогодний фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Первый показ картины состоялся 31 декабря 1975 года, после чего она воспринималась зрителями как неотъемлемый атрибут праздника. О том, как родилась традиция ежегодного просмотра киноленты — в материале "Рамблера".
Популярность "Иронии судьбы" зиждется на том, что фильм стал одним из первых в серии советских новогодних картин. За всю историю Советского Союза кинолента выходила на экраны пять раз (1975, 1979, 1983, 1989 и 1991 годах). А вот после образования Российской Федерации демонстрация фильма стала регулярной. Для отечественных телеканалов "Ирония судьбы" стала золотой рыбкой, которая всегда соберет у экранов необходимую аудиторию.
В настоящее время российские режиссеры продолжают снимать новогодние картины, однако, анализируя количество зрителей, которых новинка способна собрать у экранов, руководство телеканалов понимает, что списывать со счетов "Иронию судьбы" пока рано. Кроме того, зрители уже давно знают каждую сцену и каждый диалог наизусть, что позволяет им не отвлекаться от новогоднего стола, позволяя телевизору работать в фоновом режиме и создавать необходимое настроение.
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Фильмы , Ирония судьбы, или с легким паром! , Эльдар Рязанов
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