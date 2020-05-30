Новый год с «Иронией судьбы»: как родилась традиция

Популярность "Иронии судьбы" зиждется на том, что фильм стал одним из первых в серии советских новогодних картин. За всю историю Советского Союза кинолента выходила на экраны пять раз (1975, 1979, 1983, 1989 и 1991 годах). А вот после образования Российской Федерации демонстрация фильма стала регулярной. Для отечественных телеканалов "Ирония судьбы" стала золотой рыбкой, которая всегда соберет у экранов необходимую аудиторию.

В настоящее время российские режиссеры продолжают снимать новогодние картины, однако, анализируя количество зрителей, которых новинка способна собрать у экранов, руководство телеканалов понимает, что списывать со счетов "Иронию судьбы" пока рано. Кроме того, зрители уже давно знают каждую сцену и каждый диалог наизусть, что позволяет им не отвлекаться от новогоднего стола, позволяя телевизору работать в фоновом режиме и создавать необходимое настроение.