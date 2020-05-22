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«Это не про спорт»: создатели фильма «Лед» ответили на критику Тарасовой 

Мира Маркина 3 часа назад
Создатели фильма "Лед" отреагировали на высказывание заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о том, что картина получилась глупой и бездарной.
Журналисты связались с режиссером первой части картины Олегом Трофимом, чтобы узнать его мнение. Постановщик согласился с Тарасовой в том, что у киноленты есть недостатки. Однако отметил, что при этом она не лишена и достоинств:
«Если ее что-то задевает, то задевает острее, чем, например, меня, человека, который с фигурным катанием не связан ничем, кроме работы над фильмом. Но это не документальная драма, и по большому счету даже не о фигурном катании — оно выступало в качестве декораций. Кино было не для фигуристов, а, наверное, для мам и девочек, которые хотят увидеть какую-то щемящую историю любви».
Картина повествует о фигуристке Наде, которая на пути к успеху сталкивается с тяжелыми испытаниями. Преодолеть их ей помогают ее возлюбленный Саша и тренер Ирина Сергеевна.
В качестве консультанта на съемочной площадке присутствовала участница чемпионатов мира и Европы Катарина Гербольдт. Более того, спортсменка снялась в эпизодах обоих частей фильма. Слова Тарасовой ее также не оставили равнодушной:
«С Татьяной Анатольевной сложно спорить, она человек конкретный и профессионал своего дела. Наверное, она расценила этот фильм как документальный. Не стоит его так воспринимать. Я могу согласиться, что это не про спорт. Фигурное катание — лишь одна из сюжетных линий. Консультировала я и Елена Масленникова, которая работала с Ильей Авербухом, но все равно картина с точки зрения спорта не удалась, можно сказать. Ну действительно там все вокруг да около».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Тарасова разнесла фильм "Лед".
Комментарии 1
Фильмы , Видео , Лёд , Илья Авербух , Татьяна Тарасова , Олег Трофим , Катарина Гербольдт , Елена Масленникова
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